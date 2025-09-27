同じ業界に携わるものならば、知っていて当たり前。パチンコ・パチスロ番組「パーラーカチ盛りABEMA店」9月26日放送回では、クイズとして出題された先輩ライターたちのフルネーム問題に、パチンコ演者たちがビビりまくる場面があった。

【映像】業界関係者は絶対に間違えられない“大先輩”クイズ

この日は「パチンコパチスロ知識王」番組対抗戦の後編を放送。「パーラーカチ盛り」チームとして見取り図・盛山晋太郎とパチンコYouTuber・日直島田、「スクープTV」チームとして寺井一択と加藤やさしさ、「くずパチ」チームとして岡野陽一と空気階段・鈴木もぐらが参加した。まずはパチスロのサウンド問題、レア役確率の並び替え問題などに挑戦。続いて出題された雑学問題は不正解のチームから脱落するドボン問題で、画面には9人のパチンコ・パチスロライターたちが映し出された。

その9人は初代いいとも青年隊を務め、パチンコの収入でマンションを購入したマンション久保田、若手時代はX-JAPANと同じライブ活動をしていたアニマルかつみ、出玉10万発の伝説を持つゼットン大木、元パチスロ必勝ガイド副編集長のルーキー酒井などレジェンドばかり。フルネームを答えられなければ“リスペクト”がないと思われて当然なのだから、島田は「名前間違えられへん！怖い、怖い！」と震え、寺井も「これ、ホンマにヤバいって」と焦り散らした。

これを受け、進行役のさらば青春の光・森田哲矢が「大先輩なら名前わかるでしょ？」とツッコミを入れると、島田は「いや、昔の人なんですよ…」とひと言。すぐさま森田が「もう失礼！」と指摘し、スタジオの笑いを誘った。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

