¥¢¥ó¥¿»³ºê¡¡10·î¤«¤é¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×¤Ë¼«¿È¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¿·Àß¤Ç¤´µ¡·ù¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡È¥¶¥¥×¥é¡É¤Ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡×¤Î»³ºê¹°Ìé¤Ï27Æü¡¢¾ðÊó¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡×¡ÊÅÚÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡10·î4Æü¤«¤éÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ30Ê¬³ÈÂç¡£¼«¿È¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡Ö³Ú¤·¤ß¡£¡Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¡Ë30Ê¬¤Î¼Ü¤ò³ÈÂç¤·¤Æ1»þ´Ö¡¢2»þ´Ö¤Ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡ÊÂ³¤¯ÈÖÁÈ¤Î¡Ë¡È¤»¤ä¤Í¤ó¡É¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡£¥¯¥ì¡¼¥à¤¬¤¯¤ë¤°¤é¤¤¹¤²¤¿¤¤¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡È¥¶¥¥×¥é¡É¤Ë¡×¤È¼«¿È¤Î¤â¤¯¤í¤ß¤ò¤Ö¤Á¤¢¤²¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêÊý¤Î¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¡¢¡ÖA¤§¡ªgroup¡×ÀµÌçÎÉµ¬¡¢À¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÀµÌç¤Ï»³ºê¤Î¿·¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¡Ö³Ú¤·¤ß¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æø¤ä¤«¤ÊÅÚÍËÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¡£¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï´é¤Î¤à¤¯¤ß¡£ËüÁ´¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç½Ð¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ºê¤â¡Ö¥Ü¥¯¤â¤à¤¯¤ß¤ä¤¹¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë´é¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀµÌç¤ËÂ³¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¡È¥¢¥ó¥ß¥«Èè¤ì¡É¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â´Þ¤á¤Æ¡×¤ÈÄ«¤«¤é¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¤ò¥¤¥¸¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡Ö6Ç¯´Ö¿·Ê¹ÇÛÃ£¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤éÁáµ¯¤¤ÏOK¡£¤â¤Ã¤È¸µµ¤¤¬¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëñÁÀå¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬30Ê¬Áá¤¯¤Ê¤ê¡¢17Ç¯4·î¤Ë³«»Ï¤·¤Æ8Ç¯È¾Â³¤¤¤¿¡Ö½ê¤µ¤ó¤ªÆÏ¤±¥â¥Î¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÊÅÚÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤·¤¿¡£