“すんごい豪邸”と話題・工藤静香（55）「適当すぎたかな」スイーツ作りの動画に「レシピ本ぜひお願いします」と反響
歌手の工藤静香（55）が自宅でスイーツを作る動画を公開し、反響が寄せられている。
庭の木になった果物をとっている動画をInstagramに投稿すると「庭がこんなに広いなんて」「すんごい豪邸」などのコメントが寄せられ、話題になった工藤。
また、スイーツ作りの様子も投稿しており、手作りのアップルパイやイチゴヨーグルトムース、ゼリーなどを披露している。
自宅でスイーツを作る動画を公開
25日は、「卵3つの賞味期限が… それにしても、ちょっと適当すぎたかな。計ろうとしたのです。でも ジャー ビャーになってしまいました。ちょっとしたおやつに。これだったら、卵3つをデザートにしないで、ネギとかシラスとかたっぷり入れて、夕食の一品に回したほうがよかったかな？でも、カスタードクリームもおいしいから、いっか！」と、スイーツを作る様子を披露した。
ファンからは「美味しそうです！」「目分量でケーキにカスタードまで作れちゃうなんてすごいです」「レシピ本ぜひお願いします」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）