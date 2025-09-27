歌手の工藤静香（55）が自宅でスイーツを作る動画を公開し、反響が寄せられている。

庭の木になった果物をとっている動画をInstagramに投稿すると「庭がこんなに広いなんて」「すんごい豪邸」などのコメントが寄せられ、話題になった工藤。

また、スイーツ作りの様子も投稿しており、手作りのアップルパイやイチゴヨーグルトムース、ゼリーなどを披露している。

25日は、「卵3つの賞味期限が… それにしても、ちょっと適当すぎたかな。計ろうとしたのです。でも ジャー ビャーになってしまいました。ちょっとしたおやつに。これだったら、卵3つをデザートにしないで、ネギとかシラスとかたっぷり入れて、夕食の一品に回したほうがよかったかな？でも、カスタードクリームもおいしいから、いっか！」と、スイーツを作る様子を披露した。

ファンからは「美味しそうです！」「目分量でケーキにカスタードまで作れちゃうなんてすごいです」「レシピ本ぜひお願いします」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）