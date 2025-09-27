スタイリングを華やかにアップデートするなら、デザイン性高めのベルトを

2025年秋冬シーズンの注目小物といえばベルト。トレンドアイテムだけあって、例年以上に様々なデザインが登場しています。さらっと巻くだけでスタイリングのスパイスになるキャッチーなデザインを集めました。

【アーバンリサーチ】星が連なるジュエリー感覚の1本は嬉しい2WAY仕様

「STAR13 SILVER」\39,600【ア ヴァケーション】

星が連なり、チェーンになったジュエリー感覚で合わせられるベルト。チェーン部分の星は取り外しができ、チェーン部分を垂らすスタイリングも楽しめる2WAY仕様。

【レイ ビームス】スタイリングをキャッチーに味付ける星型のホール

「スター ベルト」各\8,800

程よく存在感がある穴が星型になったデザイン。1本巻くだけでコーディネートのポイントに。

【シップス】洗練された配色でモードなスタイリングも合うコンチョベルト

「コンチョ ベルト」\16,500【レフィエ】

細めのベルトにネイティブアメリカン風のコンチョを大胆に配したベルト。シルバー✕ブラックの洗練された色使いのため、カジュアルにもモードなスタイリングにも映えます。

【スメリー】コーデにプラスしやすい、コンチョ✕チェーン

「コンチョチェーンベルト」各\2,750

今季注目のコンチョデザインのチェーンベルト。コーディネートにプラスするだけで一気に旬の雰囲気に。長めのチェーンが垂れ下がるのもポイントです。

【パリゴ】カジュアルにもきれいめにも合わせやすい、きれい色の細ベルト

「Cow Hide Leather Narrow Belt」各\20,900【マメ クロゴウチ】

しなやかさでしっとりとした質感を持つ、柔らかくなめされた上質な牛革を使用し、ミニマルで洗練されたデザイン。スタイリングにそっと個性を添える存在感がありながら、合わせるアイテムを選ばないバランスが魅力。

【レイ ビームス】正面はベーシック、背面は個性的。前後で印象が異なるデザイン

「ダブル レザー ベルト」\8,580

フロントは1本、サイド～バックにかけてストラップが2本になるベルト。リズミカルに配されたシルバーのスタッズでエッジの効いたスタイリングに。様々なスタイルに合わせやすい汎用性の高さも魅力です。

【レイ ビームス】ガラス製の大きなバラのバックルが装いに華やかさを

「ROSE BELT」各\27,500【レベンス ジュエルズ】

コットン100％生地のベルトに、バックル代わりにあしらったガラス製の大きなバラモチーフが目を引く、まるでアートのようなデザイン。フリーサイズで好みの位置で調節ができるため、シンプルなワンピースにウエストマークするだけで、一気に華やかな印象に。

【パリゴ】黒いベルトに映える、アシンメトリーなバックルが芸術的

「シルバーバックルレザーベルト」\20,900【メゾンボワネ】

幅2.5cmとやや細めのベルトは、アシンメトリーで存在感のあるバックルがポイント。シンプルなコーディネイトのアクセントにぴったり。

シンプルなコーディネートをドレッシーにアップデートできるベルト。スタイリングにマンネリを感じた時にも役立つはず。

※価格はすべて税込み