気分爆上がりーーッッ！！【スタバ】次飲みたい♡「新作フラペ」

毎シーズン話題を呼ぶ【スターバックス】のフラペチーノ。9月10日から登場したのは、秋にぴったりな洋なしと生キャラメルの組み合わせ。果実感あふれるフルーツと、とろけるような甘さが溶け合う一杯に、SNSでも注目が集まっています。今回はその魅力と、おすすめカスタムまでしっかりご紹介します！

洋なしの果肉感と生キャラメルの濃厚さが◎「洋なし生キャラメルフラペチーノ」

今回の新作「洋梨生キャラメルフラペチーノ」は、シャキッとした洋梨果肉の食感と、芳醇でとろけるような生キャラメルソースが絶妙にマッチした一杯。実食したところ、ベースには洋梨のまろやかな風味が広がり、飲むたびにフルーティーな甘さとキャラメルの濃厚さが感じられました。さらにカフェインレスなので、シーンを選ばず楽しめるのもうれしいポイント！ 甘さはしっかりあるので、甘党さんにもおすすめです。

マニア直伝のカスタムで、コク深い甘さを楽しむ

そのままでも満足度の高い「洋なし生キャラメルフラペチーノ」ですが、ちょっとしたカスタムでさらにリッチな味わいに。「スタバ好き」の@aista125さんおすすめは「キャラメルソース追加」と「エクストラホイップ」。キャラメルの風味が一段と強まり、ホイップのまろやかさが飲みごたえをアップしてくれそうです。

writer：内山友里