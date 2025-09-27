「ここ10年の技術革新で回復が望める！」LUNA SEA・真矢の脳腫瘍と大腸がん治療を医師が解説

大腸がんと脳腫瘍の関連

ロックバンド・LUNA SEAのドラマー真矢（55）が、９月８日に自身のInstagramで「脳腫瘍」と診断されたことを公表した。さらに今回の公表では、’20年に「大腸がんステージ４」と診断されていたことも初めて明かされた。真矢はこの５年間で７度にわたる手術、抗がん剤治療、そして放射線療法を受けながら闘病を続けてきたのだ。

壮絶な状況にありながらも、その事実を隠し、アーティストとしてステージに立ち続けていたことに、ファンからは驚きと心配の声が広がっている。

真矢を襲った脳腫瘍は、大腸がんと関連があるのか……えびな脳神経クリニック理事長の尾崎聡医師に話を聞いた（以下、「」内は尾崎医師）。

「脳腫瘍には大きく『原発性』と『転移性』の二つがあります。脳そのものから発生するのが原発性で、良性と悪性があります。一方、大腸がんのように他の臓器で発生したがんが脳へ広がった場合は転移性と呼ばれます。

ただし、大腸がんが脳に転移する頻度は全体の１〜２％程度とされ、決して一般的ではありません。真矢さんの場合、脳腫瘍が原発性なのか転移性なのかについては公表されておらず、現時点では不明といえます」

尾崎医師は、真矢が脳腫瘍を発見するきっかけとなった「めまい」にも注目している。

「めまいやふらつきは、小脳や脳幹といった平衡感覚に関わる部位に腫瘍が生じた場合に起こることがあります。小脳は体のバランスを取る役割を担い、脳幹は歩行や姿勢維持に関わるため、腫瘍がここにできると立てない、真っすぐ歩けないといった症状につながるのです。

もちろん、症状だけで腫瘍の発生部位や性質を断定することはできません。精密な検査と慎重な診断が不可欠です」

手術支援技術の飛躍的進歩

尾崎医師は、治療と回復について前向きな見通しを示す。

「良性腫瘍であれば切除によって症状が改善し、長期生存が見込めます。悪性や転移性であっても、放射線治療や薬物療法が奏功すれば、ふらつきや麻痺が軽快し、リハビリと組み合わせて日常生活を取り戻せるケースもあります。

ただし、大腸がんを併発している場合には、抗がん剤の副作用など身体の状態次第では一部の手術や放射線治療の適応に制限が出るケースがあります。治療法そのものが不可能になるわけではなく、主治医間で調整を行いながら方針を決めていくことが重要です。

基本的な戦略は大きく変わりませんが、この10年で術中の画像やナビゲーションを用いて正確に腫瘍を把握する支援技術は大きく進歩しています。例えば術中MRIを用いれば術中にリアルタイムでMRI撮影を行い、腫瘍の残存を確認することができるので取り残しを減らすことが可能になります。

また、覚醒下手術といって、患者さんと会話し、動作を確認しながら行う手術であれば、言語能力や運動能力を守りながら腫瘍を摘出できます。技術の向上により、安全に摘出率を高められるようになっているのです。『必ずステージに戻る』という本人の強い目標と最新の医療技術が合わされば、回復を目指せる可能性は十分にあります」

昨年はLUNA SEA結成35周年の節目。’25年２月に東京ドームで行われたグランドファイナル公演は、まさに集大成と呼ぶにふさわしいステージだったと多くの賞賛を集めた。

脳腫瘍を公表してから１週間後、真矢はInstagramを更新し、LUNA SEAメンバーとの写真とともに感謝の思いをつづった。

《りゅうちゃん、すぎぞー、いのらんちゃん、じぇーさん、スタッフの皆さま、秦野の皆さま、そしてみんなへ。愛のあるメッセージを本当にありがとうございます》

体調についても赤裸々に触れている。

《今はやっと一人で立つことができて、スマホの文字も打つスピードが速くなってきました。体も運動能力的には小学校にも満たないくらいだと思いますが、やっと生きてるというか、生かされている実感が湧いてきました。今すごく幸せです》

そして《ささやかながら目標ができました。その目標に向かって一歩踏み出してみたい》と前向きな決意を表明した。

妻で元モーニング娘。の石黒彩（47）も９月16日にInstagramを更新。そこでは、

《この五年間、真矢の強い信念で、闘病は公表せず全力で闘い、アーティストとして変わらぬプレーを貫いてきました。常にポジティブで弱音を吐かず、音楽と向き合ってきた主人を誇りに思っています》

《回復に向けて笑顔を絶やさず歩む真矢を、これからも精一杯サポートしていきます》

と夫を支える思いをつづった。がんとの闘病を公表しながらも「希望を失わない」と語った真矢。今年の東京ドーム公演で見せた力強い一打は、ファンの心に深く刻まれている。尾崎医師が語るように、最新医療と本人の強い意志があれば回復の道は開かれている。仲間や家族、そして多くのファンが「再びステージに戻ってくる日」を信じ、待ち続けている。