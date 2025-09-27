35歳のベテランも逃れられないメジャーの洗礼、仮装移動

米大リーグ・オリオールズの菅野智之投手の“仮装姿”に日本のファンが驚きの声を上げている。一人だけチームメートと違う姿に「なんで菅野だけ…」「特別待遇」「可愛すぎる」とコメントが寄せられた。

全身黄色のかぶり物をまとった菅野は、左手を上げて大人の余裕を見せた。大リーグでは恒例の、新人選手が仮装をしたまま遠征地に移動するイベントだ。35歳の菅野も例外ではない。他の新人選手が人気キャラクター「ミニオン」に扮する中、菅野は同じく黄色のバナナのかぶり物で登場した。

オリオールズの公式SNSが、この珍光景の写真を公開すると、日本のファンから次々にコメントが集まった。

「可愛すぎる…」

「恒例の仮装、待ってました！笑顔の菅野選手、似合ってます！」

「菅野智之のこんな姿を見れるとは…！！！！！かわいい！！！！」

「ミニオンじゃなくバナナ 菅野だけ特別待遇笑」

「菅野さんだけバナナなのおもろい」

「なんで菅野だけバナナなの笑笑笑笑笑笑」

つい先日、カブスの今永昇太投手が2年目にもかかわらず仮装に参加している様子も公開されており「てかドジャースこれやんないの？」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）