ＭＢＳテレビが２７日、秋の改編会見を行った。複数のコンプライアンス違反により、今年６月から無期限活動休止中の元ＴＯＫＩＯ・国分太一がＭＣを務めるＭＢＳテレビのトーク番組「ＴＯＫＩＯテラス」（土曜・前６時＝関西ローカル）について、同局は「現状この番組を再開することはないと弊社として判断いたしまして、この９月をもって番組として終了することを決定いたしました」と、番組終了を正式に発表した。

２０２１年４月にレギュラー放送がスタート。国分がスタートアップ企業の社長らと対談するトーク番組だったが、活動休止を受けて今年６月２１日から放送を見合わせていた。八木航平毎日放送総合編成部長は「株式会社ＴＯＫＩＯさん、ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ社のご担当者から、話を伺ったんですが、『お伝えできることはない』『何も知らされておりません』というようなお話だった」と、納得のいく説明がなかったことを明かした。その上で「放送を休止してすでに３か月がたっており、タイミングとしては終了するタイミングであるということで、弊社の方で判断いたしました」と説明した。

番組にはお蔵入りになった放送回もあるが「法的な措置に関しては検討していない」とした。今後も同局としてはスタートアップの企業を応援していく番組は続けていきたい意向を示しており「具体的なことはまだですが、新しいチームが新しい番組として新しいキャスティングでやっていく」と語った。