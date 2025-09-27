お笑いコンビ・アンタッチャブル、Ａぇ！ｇｒｏｕｐの正門良規、アンミカが出演するＭＢＳテレビ朝の情報番組「サタデープラス」（土曜・前８時）が、１０月４日から「サタプラ」としてパワーアップ。午前７時３０分スタートの２時間番組として新装開店することに向け、出演者が意気込みを語った。

番組が２時間になることについての楽しみや、心配なことを聞かれた正門は「新コーナーは楽しみです。ますますにぎやかな土曜日になったらいいなと思います。心配なことは、朝むくみがちなので、多少（顔が）パンパンでも優しい目で見ていただきたい」と笑わせた。万全のビジュアルでさわやかな朝を届けられるように、現在も前日の夜は食事などに気をつけており「前日から糖質とか取らないようにしています。あと、アンミカさんのポジティブ天気予報でおっしゃっていた耳を回すやつとかもしていますね」と秘訣（ひけつ）を明かした。

アンミカは仲の良いメンバーで、元気を届けられる喜びにあふれているが「私たち、エンジンかかると止まらないところがあるので、（アンタッチャブル）柴田（英嗣）さんの止める体力、ストッパーの柴田さんの体力は心配です」と自虐ネタ。“ポジティブハラスメント”と笑いながら柴田は「綿密な打ち合わせはやっているんです。クイズコーナーも皆さんに振りましょう。ゲストの方にも振りましょうねっていう打ち合わせがあるんですけど、みんながしゃべりすぎちゃって、ゲストに振ったの１回しかなかった」と反省した。

新コーナーを任される山崎弘也は「皆さんが気になるような人気のエリアに私がちょっと出向きまして、ゲストの方も来ていただいて、そこでお得な情報や、お得な笑いを届けたい。３０分くらいの尺だと言いますが、もう１時間、１時間半、最終的に２時間と、ＭＢＳに（クレームの）電話が来るぐらい広めていきたい」と意欲を示した。