『キミプリ』名探偵はもりん登場！謎のメニューを追う 第34話あらすじ＆場面カット解禁
人気アニメ『プリキュア』シリーズの第22作目『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリ ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）第34話「名探偵はもりん！謎のメニューを追うぞな！」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】めっちゃ可愛い！名探偵はもりん 公開された場面カット
28日放送の第34話は、喫茶グリッターでお手伝いの最中、開店当初の古いメニューを見つけたうた（声：松岡美里）とはもり。開いてみると、中にはひとつだけ黒く塗りつぶされたメニューがあった。「お」で始まり「グ」で終わることはわかったが、どうして消してあるのか、父の和も母の音も「忘れてしまった」と教えてくれない。
しばらくして、うたが自分の部屋でみんなと消されたメニューの正体を考えていると、探偵のような格好をしたはもりがやってくる。それは、最近はもりがハマっているアニメ『ズンドコ探偵』のキャラクターをまねた姿だった。
相棒役のきゅーたろうを連れ、メニューと虫眼鏡を手にして手がかりを探しに行くはもり。うたたちが後を追っていると、はもりは街の大通りでグリッター常連客の絵真に出会う。絵真から古いメニューのことならいちばんの常連さんに聞いてみては、とヒントをもらい…。
『キミとアイドルプリキュア♪』のテーマはアイドルで、歌うことが大好きな咲良うたが、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】と出会い、キラキラを奪われた人々を救うストーリー。「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」と、アイドルになったプリキュアたちが“歌って踊ってファンサして”、敵である【チョッキリ団】のボス【ダークイーネ】と戦っていく。
