『なにわ男子の逆転男子』西畑大吾vs大西流星、道枝駿佑vs大橋和也でダンスバトル
7人組グループ・なにわ男子によるテレビ朝日系冠番組『なにわ男子の逆転男子』（毎週土曜 後3：30）。27日の放送終了直後からTELASA（テラサ）にてオリジナルコンテンツとして【2ミニッツダンスバトル】の配信をスタートする。
【番組カット】無邪気でカワイイ！ダンスバトルを繰り広げる道枝駿佑＆大橋和也
なにわ男子のメンバーが2分間で激ムズダンスをどれだけ覚えられるかを1vs1の形式で競う【2ミニッツダンスバトル】。地上波の放送では、ダンスリレーバトルなどダンス企画が盛り上がりを見せている中、TELASA配信限定のダンス特別企画が誕生。普段はチーム戦で戦っているメンバーたちが、完全個人戦でダンスのスキルを競い合う。
今回戦いに挑むのは、西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、大橋和也の4人。2分間の制限時間内にお題のダンスをどれだけ正確に覚えられたかを、審査員長の藤原丈一郎、副審査員長の高橋恭平、長尾謙杜がジャッジする。
西畑vs大西による「さくらんぼ」（大塚愛）、道枝vs大橋による「怪獣の花唄」（Vaundy）でスタートした戦い。ダンスコンテスト優勝経験者でもある大西と、これまでのダンスリレーバトルで大活躍を見せてきた西畑は、お題のダンスの難易度の高さに悲鳴。「本編超えてくるのやめてくれません？」と焦りながらも、高難度のダンスに挑む。
一方、なにわ男子内でもダンスの振り付けを覚えるのが早いという実力者・大橋は「ダンス歴21年としては優勝を狙いたい」と宣言。対する道枝はどうやら口内炎ができて本調子ではない様子。そして1回戦を勝ち抜いた者同士で行われる優勝決定戦。果たして誰と誰の戦いになるのか、優勝するのは誰なのか。
【番組カット】無邪気でカワイイ！ダンスバトルを繰り広げる道枝駿佑＆大橋和也
なにわ男子のメンバーが2分間で激ムズダンスをどれだけ覚えられるかを1vs1の形式で競う【2ミニッツダンスバトル】。地上波の放送では、ダンスリレーバトルなどダンス企画が盛り上がりを見せている中、TELASA配信限定のダンス特別企画が誕生。普段はチーム戦で戦っているメンバーたちが、完全個人戦でダンスのスキルを競い合う。
西畑vs大西による「さくらんぼ」（大塚愛）、道枝vs大橋による「怪獣の花唄」（Vaundy）でスタートした戦い。ダンスコンテスト優勝経験者でもある大西と、これまでのダンスリレーバトルで大活躍を見せてきた西畑は、お題のダンスの難易度の高さに悲鳴。「本編超えてくるのやめてくれません？」と焦りながらも、高難度のダンスに挑む。
一方、なにわ男子内でもダンスの振り付けを覚えるのが早いという実力者・大橋は「ダンス歴21年としては優勝を狙いたい」と宣言。対する道枝はどうやら口内炎ができて本調子ではない様子。そして1回戦を勝ち抜いた者同士で行われる優勝決定戦。果たして誰と誰の戦いになるのか、優勝するのは誰なのか。