『千鳥の鬼レンチャン』人気企画「サビだけカラオケ」がNetflixで配信決定
フジテレビのバラエティー番組『千鳥の鬼レンチャン』が９月28日の放送終了後より、Netflixで配信開始されることが決定した。
【写真】『FNS鬼レンチャン歌謡祭』出演者一覧
本番組は、千鳥がMCを務める予想対決バラエティー。2022年5月のレギュラー開始以来、次々と生み出されるユニークな企画とMC陣が繰り広げる絶妙なスタジオトークにより、幅広い世代に支持されてきた。
『千鳥の鬼レンチャン』は、これまで「サバイバルレンチャン」や「メダリストレンチャン」、「名曲サビトロレンチャン」など、音楽からスポーツまで、企画性際立つコンテンツを放送してきた。中でも不動の人気企画が「サビだけカラオケ」。人気曲のサビを一音も外すことなく10曲歌い切れたら、“鬼レンチャン（パーフェクト）”達成で、賞金100万円獲得となる本企画の放送回から、Netflixでの配信がスタートする。
