ヴァイオリニストの高嶋ちさ子が２６日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日ＳＰ」に出演。韓国での美容失敗の顚末を改めて明かした。

東京・上野で開催するコンサート祈願のため、同地でタレントの高田純次、歌手の早見優、サバンナの高橋茂雄とロケを行った。

高田が早見へ「顔だって生まれたままの顔で、そんないじってないものなあ」と冗談交じりに、昔から変わらないと話した。続けて「（顔を）いじってるか、いじってないか、すぐ分かる。かなり、いじってますね？」と高嶋をからかったが、高嶋から「私１回いじって失敗したんですよ」とぶっちゃけられて、ビックリした。

高嶋は「ボトックスを。ここ（眉間）のシワを取ろうと思ったんですよ、韓国で」と昨年夏に韓国で受けた美容施術を振り返った。「ボトックスってこれぐらいあるんですよ」と親指と人さし指を広げて量の大きさを説明。眉間に使用するのは、そのうちのわずかな量だったといい、「（医師が）『余ったから、サービスでほかにも入れてあげるよ』って。ほうれい線取るって打ったら、どうやら打っちゃいけないところに打ったみたいで、ここ（鼻の下）が伸びたままになっちゃって」と、鼻の下が伸びきってしまったと明かした。

今は元に戻ったものの、「一時はカラス天狗みたいで、ホントに。ここ（鼻の下）が下がったっきり。だから車乗ってても、ここが上がらないから、こうやってた」と指を使って鼻の下を押し上げていたと明かして、笑わしていた。