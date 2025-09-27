¹ñÊ¬ÂÀ°ìMC¤Î¡ÖTOKIO¥Æ¥é¥¹¡×½ªÎ»¤òÈ¯É½¡¡¡ÖºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡×MBS¥Æ¥ì¥Ó
MBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ï27Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎÆ±¶É¤Ç½©¤Î²þÊÔµ¼ÔÈ¯É½²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ç³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¸µTOKIO¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢ÊüÁ÷¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖTOKIO¥Æ¥é¥¹¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°6»þ¡Ë¤Î½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸å·ÑÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ´À°Ãæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¶É¤ÎÈ¬ÌÚ¹ÒÊ¿Áí¹çÊÔÀ®ÉôÄ¹¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¡¢STARTO ENTERTAINMENT¼Ò¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤¬¡Ö¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ï¡Ë²¿¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸½¾õ¡¢ÈÖÁÈ¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¹ñÊ¬¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ýÏ¿ºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤Ï¤ªÂ¢Æþ¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
µÙ»ß¤Ï3¥«·î¤ËµÚ¤ó¤À¤¬¡¢Â»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Æ±¶É¤ÎÅÄÊ¥¿°ìÁí¹çÊÔÀ®¶ÉÄ¹¤Ï¡ÖSTARTO¼Ò¤À¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢6·î20Æü¤Ë¹ñÊ¬¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¹Ô°ÙÈ¯³Ð¤ò¼õ¤±¡¢Íâ21Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡£24Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢ÊüÁ÷¤òµÙ»ßÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¼Ò¤ÎÃîÌÀÍÎ°ì¼ÒÄ¹¤Ï7·î¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤¬¼Õºá¤ËË¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤½¤ÎÀè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬»ö¼Â¡×¤Èº¤ÏÇ¡£¡Ö¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ï¤¬¼Ò¡¢MBS¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Í¸¢Åª¤Ê·û¾Ï¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÆ³«¤ËÃÍ¤¹¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£