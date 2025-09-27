MBS¥Æ¥ì¥Ó¡¢¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×½ä¤ëÁûÆ°¤Ë¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¤¢¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
MBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ï27Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎÆ±¶É¤Ç½©¤Î²þÊÔµ¼ÔÈ¯É½²ñ¸«¤ò³«ºÅ¡£Æ±¶É¤¬À½ºî°Ñ°÷²ñ¤Ë²Ã¤ï¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤Î·àÃæ²Î¡ÖHunting Soul¡×¤ò¤á¤°¤ëÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Æ±¶É¤ÎÈ¬ÌÚ¹ÒÊ¿Áí¹çÊÔÀ®ÉôÄ¹¤Ï¡ÖYOSHIKI¤µ¤óÂ¦¤«¤é¤ªÏÃ¤òÄºÂ×¤·¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥ÂÎ¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êYOSHIKI¤µ¤óÂ¦¤È¸þ¤¤¢¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£¸åºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ò·èºÑ¤ß¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖHunting Soul¡×¤Ï¡¢Æ±¥¢¥Ë¥áÂè18ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖHAYASii¡×¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥ó¥É¤Î³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤Ï±Ê°æÀ»°ì¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÏµíÈø·ûÊå¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÏÃ«»³µª¾Ï¡¢¥®¥¿¡¼¤Ï¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¡¢¥É¥é¥à¤ÏChargeeeeee¡Ä¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤ï¤«¤¶¤¨¤â¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÃ´Åö¤·¤¿¡£
8·î8Æü¤ËYouTube¤ÇÆ±³Ú¶Ê¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢X JAPAN¤ÎYOSHIKI¤¬¡Ö²¿¤³¤ì¡¢XJAPAN¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡©¡×¤È¼«¿È¤ÎX¤Ç¸ÀµÚ¡£¡Ö¤³¤ÎÀ©ºî¥Á¡¼¥à¡¢»öÁ°¤Ë°ì¸À¤°¤é¤¤¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ë..¡×¡ÖºÇ½é¤³¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÌÌÇò¤¯¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÊÛ¸î»ÎÃ£¤«¤é¤âÏ¢Íí¤¬¤¤¿¡¡Ãøºî¸¢¿¯³²¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤Í¡×¤È¤â¥Ý¥¹¥È¤·¡¢Ë¡Åª¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Íâ9Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î·ï¤Ï¡¢²»³Ú½ÐÈÇ¤ÎSony Music Publishing¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ç¶á¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸½¾õ¤òÊó¹ð¡£¡Ö¼«Ê¬¤â¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤ÊÊý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£