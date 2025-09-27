¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë»³ºê¹°Ìé¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×³ÈÂç¤Ë¡Ö¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Íè¤ë¤¯¤é¤¤¼Ü¤ò¹¤²¤¿¤¤¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡Ê»³ºê¹°Ìé¡á49¡¢¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¡á50¡Ë¡¢A¤§¡ªgroupÀµÌçÎÉµ¬¡Ê28¡Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¡Ê53¡Ë¡¢MBS¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê29¡Ë¤¬27Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎÆ±¶É¤ÇTBS·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°7»þ30Ê¬¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Þ¤Ç¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼¡½µ10·î4Æü¤«¤é¤Ï¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×¤ËÊÑ¹¹¡£ÊüÁ÷»þ´Ö¤â30Ê¬Á°ÅÝ¤·³ÈÂç¤µ¤ì¡¢»³ºê¤¬¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¿·¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤âÁÏÀß¤µ¤ì¤ë¡£
»³ºê¤Ï¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢30Ê¬¤Î¼Ü¤ò1»þ´Ö¡¢2»þ´Ö¤È¡£¡Ê¸å¤í¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ë¡Ø¤»¤ä¤Í¤ó¡Ù¤Ë½Ð¤¿¤ê¡£MBS¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Íè¤ë¤¯¤é¤¤¤É¤ó¤É¤ó¹¤²¤¿¤¤¡×¡Ö¸å¤í¤¬¤¤Ä¤±¤ì¤ÐÁá¤¯¤¹¤ë¤«¤é¡£¸áÁ°3»þ¤«¤é¤È¤«¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
°ìÊý¡¢ÀµÌç¤Ï¡ÖËÍ¡¢Ä«¤à¤¯¤ß¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡£Â¿¾¯¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¤âÍ¥¤·¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤à¤¯¤ßÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤à¤¯¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢Á°Æü¤«¤éÅü¼Á¤ò¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¤Î¡Ø¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÅ·µ¤Í½Êó¡Ù¤Ç¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ë¼ª¤ò²ó¤·¤¿¤ê¤È¤«¡£¡Ø¥µ¥¿¥×¥é¡Ù¤«¤é¤â¾ðÊó¤òÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£