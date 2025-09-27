高橋文哉、花束を抱いた『あんぱん』最終回報告SHOTに反響「カッコイイ」「本当にお疲れ様でした！」

9月26日、高橋文哉がInstagramを更新。同日の放送で最終回を迎えたNHK連続テレビ小説『あんぱん』について綴った。

【写真】笑顔の最終回報告SHOTを公開

高橋は、自身のInstagramアカウントにて、「『あんぱん』 最終回までありがとうございました！！」「辛島健太郎を愛していただき、最後まで見届けて下さりありがとうございました！」とコメントし、花束を手にした笑顔SHOTを公開。

続けて、「朝ドラに初出演させてもらって数え切れないほどの、素敵な出会いと沢山の学びがありました。 そして、何より楽しかったです！！」「また、この場所で皆様と逢えますように」と、周囲への感謝なども綴った。

この投稿に対し、ファンからは、「本当にお疲れ様でした！」「ずっと健ちゃんに癒されてました」「カッコイイ〜」「素敵」「幸せな時間をありがとう」などのメッセージが寄せられている。

NHK連続テレビ小説『あんぱん』は、『アンパンマン』の作者として知られる漫画家・やなせたかし氏とその妻をモデルに、戦前から戦後の激動の時代を生き抜く夫婦の姿を描いたオリジナルの物語。高橋は、北村匠海が演じる主人公・柳井嵩の同級生・辛島健太郎役を演じていた。