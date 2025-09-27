マカオ政府観光局は、愛知県常滑市の愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）で開催中の「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」にブースを出展している。

ブースはホールF、F-001。マカオ航空やマカオのIR事業者・旅行業者など8社と共に出展する。「いろどりの街、マカオへ」をテーマに、中国文化の赤色、ポルトガル建築の黄色、国旗の緑色の3色のゲートを設置した。公式キャラクター「Mak Mak（マックマック）」と巡るスタンプラリーを実施するほか、AR撮影や大型LEDビジョンを使ったフォトスポットなどSNS映えするコンテンツを用意している。

「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」は9月28日まで開催中。一般入場日は9月27日・28日の2日間。開催時間は各日午前10時から午後6時まで（最終日は午後5時まで）。最終入場は閉場の30分前まで。25日・26日は業界関係者の商談会のため、一般の来場者は入場できない。一般日の当日券は1,300円。学生証を提示すると無料。