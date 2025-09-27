大人の英語文法クイズ 第8回 【レベル2】次の空欄に入る単語はどれでしょう?
英語を話す・書く上で欠かせないのが文法力。そこで、基礎力を楽しくチェックできる「穴埋めクイズ」を用意しました。実際の会話やビジネスでも役立つ内容なので、英語力に自信がある人も、ちょっと不安な人もぜひチャレンジしてみて!
今回は、TOEIC Programを展開する「国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)」協力のもと、3択のクイズ形式にしてお届けしていきます。
あなたのレベルはどれくらい!?
○■答えはどれでしょう?
空欄に入る単語は、次のうちどれでしょう?
Department managers are in [ ________ ] of arranging training for their staff.
A. touch
B. case
C. front
D. charge
答えはどーれだ!
――正解は次のページで!
●正解はこちら!
○【答え】(D) charge
選択肢はいずれも名詞の働きをしますが、主語の「部署の責任者たち」と、ofに続く部分の内容から、in charge of「〜を担当して」という意味になる(D)が正解となります。
そのほかの選択肢も見ていきましょう。
(A) in touch「連絡を取り合って」
(B) in case of 〜「〜の場合には」
(C) in front of 〜「〜の前に」
【訳】
Department managers are in charge of arranging training for their staff.
部署の責任者たちが、スタッフのための研修の準備を担当しています。
いかがでしたか? 英語に関する新しい知識をゲットしてみてください。それでは次回をお楽しみに!!
○【協力】一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC: The Institute for International Business Communication)
「人と企業の国際化の推進」を基本理念とし、1986年に設立。「グローバルビジネスにおける円滑なコミュニケーションの促進」をミッションとし、国内外の関係機関と連携しながらTOEIC(R) Programおよびグローバル人材育成プログラムを展開している。
