カメリアのエンボスがポイント。大人の女性にふさわしい【クレイサス】二つ折りレザーウォレットがAmazonで買えちゃう！
日常を上品に彩る逸品。【クレイサス】の機能的な二つ折りレザーウォレットを買うならAmazonで！
型押しの革に、ポイントでバイカラーのベルトをデザインした。シンプルな中に、カメリアのエンボスをさりげなくデザイン。シンプルでベーシックなデザインなので、年齢を問わずデイリーにお使いいただけるライン。コンパクトで使いやすい二つ折りのLファスナータイプとなっている。
型押しレザーにバイカラーベルトをあしらい、カメリアのエンボスをさりげなく効かせた上品なデザインになっている。
縦9.5cm×横11cmのコンパクトサイズで、バッグに収まりやすく持ち運びに便利な仕様となっている。
柔らかい布でのケアや風通しの良い場所での保管が推奨され、日常使いに安心して取り入れられるよう工夫されている。
シンプルでベーシックなデザインは世代を問わず使用でき、日常に華やかさを添えるアイテムになっている。
