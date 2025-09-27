ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

日常を上品に彩る逸品。【クレイサス】の機能的な二つ折りレザーウォレットを買うならAmazonで！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


型押しの革に、ポイントでバイカラーのベルトをデザインした。シンプルな中に、カメリアのエンボスをさりげなくデザイン。シンプルでベーシックなデザインなので、年齢を問わずデイリーにお使いいただけるライン。コンパクトで使いやすい二つ折りのLファスナータイプとなっている。

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


型押しレザーにバイカラーベルトをあしらい、カメリアのエンボスをさりげなく効かせた上品なデザインになっている。

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


縦9.5cm×横11cmのコンパクトサイズで、バッグに収まりやすく持ち運びに便利な仕様となっている。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


柔らかい布でのケアや風通しの良い場所での保管が推奨され、日常使いに安心して取り入れられるよう工夫されている。

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


シンプルでベーシックなデザインは世代を問わず使用でき、日常に華やかさを添えるアイテムになっている。