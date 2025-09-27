ロマンを求めるクラシックカーレース

『フェスティバル・オブ・サイドウェイトロフィー』（以下FoST）は、英国の人気クラシックカーレースである『グッドウッド・リバイバル』を手本とした、サーキットイベントである。

FoSTは、ただクルマを速く走らせるのではなく、1960年代のロマン溢れるモーターレース黄金期の空気感を表現することを目的としており、袖ヶ浦フォレストレースウェイを舞台に年2回、春と秋に開催されている。



セーフティーカーはなんとジャガー・マーク2、それに続くヒーレーやロータスたち。『グッドウッド・リバイバル』さながらの光景。 佐藤亮太

レギュレーションはグッドウッド・リバイバルに準じ、現代のハイグリップラジアルタイヤは使用できず、当時の雰囲気に即したバイアスタイヤに限定。現代的な素材を使った派手な改造も制限される。さらにはクルマのビジュアルやメカニズムにとどまらず、参加者やスタッフの服装、会場を彩る看板に至るまで時代感を壊さぬよう統一されている。

ここまで雰囲気の再現に取り組むレースは珍しく、参加者も観客も一体となって1960年代にタイムスリップするような体験が味わえる。

夏祭りと題された特別なレース

今回実施された4時間耐久レースは、正式名称を『4 HOURS HISTORIC ENDURANCE RACE（4アワーズ・ヒストリック・エンデュランス・レース）』とするFoSTのスピンオフ的なイベントである。20年以上の歴史を誇るFoSTにおいて、4時間の耐久レースは史上初めての試みであったという。

普段開催されているFoSTは、時代感を重んじたイベントであることもあり、参戦には一定のハードルが存在した。しかし今回の耐久レースは、その敷居が低く設定され、より多くの人々にクラシックカーレースを体験できる機会としたそうだ。



お揃いのチームTシャツに身を包む参加者たち。普段のFoSTはもっとオシャレなので、今回は草野球のような和やかな空気感であった。 佐藤亮太

耐久レースは通常のスプリントレースとは性格が異なり、一発全開の勝負ではなく、好ペースを維持しつつ走り続けて完走することこそが勝利の鍵となる。したがって経験が浅い参加者でも参戦しやすくなるというメリットがある。

また、長時間のレースであるがゆえにドライバー交代の機会が増え、1台を複数人でシェアできる点も参加人数増加要因となった。それに酷暑の中とはいえ、常に全開でプッシュするスプリント形式に比べればクルマへの負担も多少は軽減される。

実際に、ショップの仲間同士で1台を共有するチームや、この耐久を機に初参戦したドライバーが見られた。また、旧車のレースでは珍しく、女性メンバーのみで構成されているチームもあったほど。会場にはチームのおそろいTシャツや簡易プールなどが用意され、普段のFoSTとは少し異なる、夏祭りらしい和やかな雰囲気に包まれていた。

粒揃いの名車たち

レースは2度の慣熟走行を経てスタート。当初は和やかだった空気が、次第に熱気を帯びたものへと変わっていく。

参戦車両は、MG-Bやスプリジェット、ロータス・コルティナといった英国の名車に加え、レンハムやマーコスGT、パイパーGTTといった希少なバックヤードスペシャルまで揃った。



脅威のスピードを見せた26Rとヒーレー3000。写真後方にはジュリア・スーパーも見える。 佐藤亮太

イタリア車党である筆者からすると、イタリアのメイクスがアルファ・ロメオ1台のみなのは、やや寂しかったが、貴重な名車たちがレースをするのだから楽しくないわけがない。

トップ争いを演じたのは、ロータス26R、オースチン・ヒーレー3000（通称ビッグ・ヒーレー）、そしてアルファ・ロメオ・ジュリア・スーパーである。さらに4番手には、AUTOCAR JAPANでもお馴染み、モータージャーナリストの吉田拓生氏らが駆る、もう一台のビッグ・ヒーレーが名を連ねた。

ロータス26Rはエランのレーシング仕様であり、軽量なボディと高回転型のパワフルなエンジンを武器に、他のマシンよりも1周10秒以上速いタイムで疾走。ビッグ・ヒーレーはロータスに比べ重たいボディを持ちながらも、直6エンジンの豊かなトルクと優れたバランスを発揮して26Rに迫った。

そして、旧いアルファ・ロメオを専門とするスペシャルショップ、『ミラノオート』が監督するチームから出場していたジュリア・スーパーは、上記の2台に比べると目立たぬ走りながらも安定したに周回を重ね、上位陣へと食い込んでいった。

猛暑に負けない勝負展開

レース前半はロータス26Rとビッグ・ヒーレーが独走する展開であったが、勝敗を左右したのは燃料戦略であった。燃費に優れるジュリア・スーパーが給油回数を減らすことで、終盤に首位へ浮上。対するロータスとヒーレーは速さを武器に猛追するも、給油でタイムを失った分を取り戻すことができなかった。

最終盤は、堅実に走行を続けるジュリアと、それを激しく追う2台による迫力ある展開となった。結果としてジュリア・スーパーが最小限の給油で逃げ切り、優勝を果たした。思わず取材を忘れてピットウォールに張り付きになってしまうほどの熱戦であった。



歓声を受けながらチェッカーを通過するクルマたち。 佐藤亮太

吉田氏らが駆ったビッグ・ヒーレーは、燃料系不動により残量が不明という状況に見舞われながらも冷静な走りを見せ、総合4位/クラス2位を獲得。

酷暑の中で4時間走り抜けたマシンたちは、傾き始めた夏の日差しを浴びながらチェッカーフラッグを受ける。その姿はロマンが溢れており、「運転していたらどんな気分だろう」と想像せずにはいられない。そして、来年こそは自らも参加したいという思いに駆られてしまっていた。