韓国ブランド〈KUMÉ〉が伊勢丹新宿でポップアップ開催！限定ジャケット登場

洗練されたデザインと快適な着心地で人気の韓国ブランド〈KUMÉ〉が、伊勢丹新宿店にて2025年10月1日(水)～7日(火)の期間限定ポップアップを開催します。最新の秋冬コレクションをはじめ、日本限定のウールツイードフリンジジャケットなど特別なアイテムがラインナップ。さらに、購入特典のスペシャルギフトも用意され、KUMÉの世界観を体感できる貴重な機会となっています。

日本限定♡ツイードジャケットに注目

Wool Tweed Fringe Jacket

今回のポップアップ最大の注目は、日本限定の「ウールツイードフリンジジャケット」。

ブラック、ツイードブラック、シルバーの3色展開で、価格は税込未定。立体感あるツイード素材にフリンジをあしらい、上品でありながら遊び心も感じさせる一着です。

短めの丈感は、ハイウエストデニムやロングスカートとも相性抜群。オフィスでも週末のお出かけにも幅広く活躍します。

秋冬新作！「小さくしたいブラ」で無理なくすっきりシルエット♡

シグネチャーアイテムも多数ラインナップ

Contemporary Feminine Look

KUMÉが提案するのは、働く女性のための「Contemporary Feminine Look」と、心地よさを大切にした「Daily Kinetic Look」。上質な素材や動きやすいパターン設計で、美しさと快適さを両立したデザインが魅力です。

今回のポップアップでは、ベストセラーアイテムも多数登場し、ブランドの真髄を感じられるコレクションが揃います。

会期中だけの特典もチェック♪

会期中、合計5万円（税込）以上を購入した方には数量限定でスペシャルギフトをプレゼント（お一人様1点限り、好きな種類を選択可能）。

さらに、最新作から定番まで一度に手に取れるのもポップアップならではの魅力です。伊勢丹新宿本館2階アーバンクローゼットで開催されるので、ぜひ立ち寄ってみてください。

KUMÉの魅力を体感できる7日間



韓国ブランド〈KUMÉ〉のポップアップストアは、伊勢丹新宿店でしか出会えない特別な機会。日本限定ツイードジャケットやベストセラーの名品を実際に試せるほか、購入特典も用意されています。

秋冬のワードローブに上品なスパイスを加えたい方にぴったり♡洗練されたKUMÉの世界観を、ぜひこの機会に堪能してください。