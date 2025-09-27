¡Ö3¥·¥ç¥Ã¥Èµ®½Å¡ª¡×ËÜÅÄÍã¡¢¥ß¥é¥Î¤Çà¹ë²Ú£³¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀ¨¤¤¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎËÜÅÄÍã¤¬ÍÌ¾·ÝÇ½¿Í¤È¤Î¹ë²Ú£³¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖANTEPRIMA 26SS¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥ó¥Æ¥×¥ê¥Þ¡×¤Î¥·¥ç¡¼¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢½÷Í¥¤Î°É¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¤ÈÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö°É¤µ¤ó¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¤È¤â¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö3¥·¥ç¥Ã¥Èµ®½Å¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¡¹ë²Ú¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¤âÀ¨¤¤¡×¡ÖÆ°²è¤Î½ê¤Ï¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄ¶¥¥ì¥¤¤ª»÷¹ç¤¤¤Î3¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥²¥¹¥È¤Î¤ªÆóÊý¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¡×¡Ö»°¿Í¤È¤â¾Ð´é¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£