¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤Ì¼¤È¡Ä¡×¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î29ºÐ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óàÇÈÂÇ¤ÁºÝ¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¥¥Ã¥¯á¤Ë¡ÖÈþµÓ¤È¾Ð´éºÇ¹â¡×¡ÖºÇ¹â¤À¤¼¤§¡×¤ÎÀ¼
Ê¢¸«¤»¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤Ç
¡¡¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÃÓ±ÊÉ´¹ç(29)¤¬ÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤Ç¤Î¥¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æ¤Î»×¤¤½Ð¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢Ê¢¸«¤»¤Î¥ß¥Ë¾æ¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç³¤´ß¤ÎÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤Ç¥¥Ã¥¯¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç³¤¤ä¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Ê¤É²Æ¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»£±Æ²ñ¤ä¥ª¥Õ²ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¹Ô¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ÍèÇ¯¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¹Ô¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¾Ð´é¤ò¤¤é¤á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤Ì¼¤È³¤¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âºÇ¾åµé¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¡×¡ÖºÇ¹â¤À¤¼¤§¡×¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¾Ð´é¡×¡ÖÈþµÓ¤È¾Ð´éºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÃÓ±Ê¤Ï2015Ç¯¤«¤é4Ç¯´Ö¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ödela¡×¤Ç³èÆ°¡£2023-2025 SUPER GT500 Modulo¥¹¥Þ¥¤¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¾ðÊó¥ß¥ËÈÖÁÈ¡ÖG¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¡ÊTBS¡Ë¤Ç·ò¹¯¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£