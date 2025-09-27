「三度目の正直じゃないけど、いいかげん勝たないと」悲願のJ１残留に立ちはだかる湘南を今度こそ――岩武克弥は必勝誓う「６ポイント以上のものがある」
2023年11月25日。ホームで湘南に０−１の敗戦。勝てばJ１残留の可能性は膨らんだ横浜FCだが、痛恨の黒星で事実上のJ２降格を余儀なくされた。
2021年10月23日。アウェーで湘南に１−２の敗戦。下位に沈む横浜FCは、それまで２勝１分けと好調だったが、この湘南戦の黒星で一気にトーンダウン。以降の５試合は２分け３敗の未勝利。最下位でシーズンを終えた。
コロナ禍による特例ルールで「降格なし」の2020年シーズンを除き、横浜FCは一度もJ１残留を果たしたことがない。21年、23年も懸命に残留争いを戦ったなかで、シーズンの終盤には湘南が立ちはだかり、最終的には苦渋をなめた。
迎えた2025シーズン。似たようなシチュエーションが訪れる。９月28日に行なわれるJ１第32節。勝点28で18位の横浜FCは、同25で19位の湘南とニッパツ三ツ沢球技場で対戦する。
「三度目の正直じゃないですけど、いいかげん、チームとしても個人としても、勝たないと」。先述の悔しい思いをした湘南との２試合でピッチに立っている在籍５年目の岩武克弥は、「この壁を乗り越えないことには」と言葉に力をこめる。
「６ポイントマッチではありますけど、ターニングポイントを２回、経験している自分としては“ここなんだろうな”っていう感覚です」
この湘南戦ですべてが決まるわけではない。たとえ負けたとしても、残留のチャンスが消滅するわけでもない。それでも、岩武はいつにも増して気合を入れているようだ。「残り試合があっても、心の持ちようで折る・折られる、という意味では、間違いなく大事。６ポイント以上のものがあるなっていう感じは正直、ありますね」。
湘南は目下５連敗中で15戦未勝利。横浜FCは直近４試合で１勝３分けと負けなし。自分たちの方が調子は良さそうだが、29歳DFに油断はない。
「１対１で負けない、切り替えで負けないっていうところ。湘南は残留争いを勝ち抜いてきているチーム。球際だったり、１対１で負けないと同時に、何としてでも勝つと、勝利のためにやらないと難しいかなと思う」
今度こそは、宿敵を倒し残留争いで弾みをつけたい。「間違いなくチームとしても、２年前、４年前よりは確実に積み上げてきている」と確かな自信を口にする岩武は、「なんとしても、絶対に勝たないといけない」と表情を引き締めた。
取材・文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
