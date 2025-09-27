桃井かおり「庭の茗荷が宝作」 そうめんに“たっぷりの薬味”添えた食卓ショットに反響「具だくさんのそうめん美味しそう」「いつもいつも素敵な器」
俳優の桃井かおり（74）が26日、自身のインスタグラムを更新。「庭の茗荷が宝作」と明かし、そうめんに刻んだ庭のミョウガをたっぷり添えた食卓ショットを公開した。
【写真】「具だくさんのそうめん美味しそう」庭のミョウガなどたくさんの薬味が並ぶ食卓ショット
ミョウガは「何時だかにLAの先輩から頂いたんだ〜」と紹介。豊かな成長への喜びを噛み締めながらそうめんを食したそうだ。
なお、食卓にはミョウガのほか、白ごまなどの薬味、きんぴららしきおかずを盛った皿が複数並んでいる。
コメント欄には「お庭に茗荷！羨ましい」「具だくさんのそうめん美味しそう」「柄のついたお皿で華やかになりますね」「いつもいつも素敵な器で、料理が本当に輝いています」「かおり飯は、風格と気品プラス旨さが伝わってきます」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「具だくさんのそうめん美味しそう」庭のミョウガなどたくさんの薬味が並ぶ食卓ショット
ミョウガは「何時だかにLAの先輩から頂いたんだ〜」と紹介。豊かな成長への喜びを噛み締めながらそうめんを食したそうだ。
なお、食卓にはミョウガのほか、白ごまなどの薬味、きんぴららしきおかずを盛った皿が複数並んでいる。
コメント欄には「お庭に茗荷！羨ましい」「具だくさんのそうめん美味しそう」「柄のついたお皿で華やかになりますね」「いつもいつも素敵な器で、料理が本当に輝いています」「かおり飯は、風格と気品プラス旨さが伝わってきます」など、さまざまな声が寄せられている。