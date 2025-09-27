¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥óMC¡¢¡È¥ì¥¢À¸Êª¡ÉÃµ¤·ÈÖÁÈÊüÁ÷·èÄê¡¡¤ï¤é¤Õ¤Â¤Ê¤ë¤ª¡¦¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë²ÃÆ£¡¦ÎëÌÚMob.¤¬²á¹ó¥í¥±¤Ø
¡¡¸«¤Ä¤±¤ë¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡È¥ì¥¢¡É¤ÊÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤òÃµ¤·½Ð¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿Þ´Õ¤ò¤Ä¤¯¤ëÃµº÷¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î¹¬¤»¤ò¸Æ¤Ö¡¡¤Û¤Ü¥¼¥íÀ¸¤Êª¿Þ´Õ¡Ù¤¬¡¢10·î4Æü¡Ê¸å3¡§30¡Á4¡§45¡Ë¡¢CBC¡¿TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥¿¥¸¥ª¼ýÏ¿¤ÎÌÏÍÍ
¡¡»Í¤ÄÍÕ¤Î¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡¢¥Ê¥Ê¥Û¥·¥Æ¥ó¥È¥¦¡¢Æú¡½¡½¡È¸«¤Ä¤±¤¿¤é¹¬¤»¡É¤È¤µ¤ì¤ë¥â¥Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤È½Ð²ñ¤¤¤¬Æñ¤·¤¤À¸¤Êª¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤½¤ó¤ÊÈ¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ËÜÈÖÁÈ¡£¥í¥±¤Ç¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤¿¡È¥ì¥¢À¸Êª¡É¤ò¿Þ´Õ¤ËÅÐÏ¿¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ê°ËÃ£¤ß¤¤ª¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¡Ë¤¬È½Äê¤¹¤ë¡£½ä¤ê²ñ¤¨¤ë³ÎÎ¨¤Ï¡Ö¤Û¤Ü¥¼¥í¡×¤È¤µ¤ì¤ëÃµº÷¤Ë¡¢¤¤¤Þ¡ÈÀä»¿ÉÔ±¿¡É¤Î·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬Ä©¤à¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤ï¤é¤Õ¤Â¤Ê¤ë¤ª¡Ê¸ýÅ«¤Ê¤ë¤ª¡¦¤Õ¤Â¤ï¤é¡Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ØÈô¤Ó¡¢¹¬¤»¤ò±¿¤Ö»³¤Î¿À¤Î»È¤¤¡Ö¥¨¥¾¥ª¥³¥¸¥ç¡×¤òÁÜº÷¡£¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë²ÃÆ£¤Ï¡¢²Æì¤ÇÀÄ¤¤¿¬Èø¤ò»ý¤Á°±¿¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥È¥«¥²¡×¤òÄÉ¤¦¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ßê¤á¤¡ù¥¢¥ó¥Õ¥©¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚMob.¤Ï¡¢Åìµþ¤Î»³±ü¤Ç³³¤Ç¤â¡ÈÀäÂÐ¤Ë³ê¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥«¥â¥·¥«¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¤òÃµ¤¹¡£
¡¡3ÁÈ¤Î¥í¥±VTR¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬¼ýÏ¿¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ËÜÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÃ£¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÆ°Êª¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢½é¤á¤ÆÃÎ¤ëÆ°Êª¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÅö²á¹ó¤Ê¥í¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿ôÆü´Ö¤«¤±¤Æ¥í¥±¤·¤¿¤â¤Î¤ò¥®¥å¥Ã¤È¤Þ¤È¤á¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡È¤¢¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ª¡É¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¥í¥±¤Î²á¹ó¤µ¤òÂåÊÛ¡£ÉÙß·¤â¡Ö¥í¥±¤Î¤Ä¤é¤µ¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢¡È¸«¤Ä¤±¤¿¤«¤É¤¦¤«¡É¤¬ºÇ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸·¤·¤¯È½Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡È¸«¤Ä¤±¤¿¤«¤É¤¦¤«¡É¤ÏOA¤Ç¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤À¤¬¡¢¿Þ´Õ¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½Äê´ð½à¤Ï¡Ö¸«¤Ä¤±¤¿¡áÂ¨·ÇºÜ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁÜº÷¤Î»ÑÀª¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢º£¸å¤ÎÂè2ÃÆ¡¢Âè3ÃÆ¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¡È¿Þ´Õ¡É¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸·¤·¤µ¤Ï¡¢ÉÙß·¤Î¡Ö3ÁÈ¤È¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÂÎ´¶¤Ç¤ÏÎëÌÚMob.¤Á¤ã¤ó¤¬°ìÈÖÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£·Ý¿ÍÀª¡¢¤â¤¦°ì²¡¤·¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ËÃ£¤Ï¡Ö¡Ê²á¹ó¤Ê¥í¥±¤Ï¡Ë»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡ØºÇ°¤ÎÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤ÇÏÃ¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿¤é¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡© °ËÃ£¤Ï¡Ö¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¤è¤êÌÌÇò¤¯´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÉÙß·¤â¡Ö¤¢¤Þ¤ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾å¤²¤¹¤®¤º¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢¹¬¤»¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¶É¤ÏËÜ¿Í¼¡Âè¤Ç¤¹¡×¤È»ëÄ°¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
