34ºÐ½÷À¥¢¥Ê¡Ö¥¢¥Ù¥×¥é¡×Â´¶È¡ÖABEMA¤â¤¤¤¤¤±¤ÉÃÏ¾åÇÈ¤â½Ð¤»¡ª¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¡ª¡×²áµî¤ËÀä¶«½Ð±é²ó
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÅÄÃæË¨¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê34¡Ë¤¬27Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£26ÆüÊüÁ÷²ó¤òºÇ¸å¤ËABEMA¡ÖABEMA Prime¡×¤òÂ´¶È¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎABEMA Prime¤Î½Ð±é¤ÏºòÆü¤ÇºÇ¸å¤Ç¤·¤¿¡¡2021Ç¯10·î¤«¤é¡¡µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð4Ç¯¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡¡¼þ¤ê¤ÎÍ§¿Í¤Ê¤É´Þ¤á¥¢¥Ù¥×¥é¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡¡¤¤¤í¤¤¤í´¶ÁÛ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥¢¥Ù¥×¥é¤Ç¤Ï¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤â·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤³¤È¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¡¼«Ê¬¤Î»×¹Í¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ä¡¡²¿¤«¤ò¿ÍÁ°¤Ç¸À¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¡¤ï¤¿¤·¤¬Èò¤±Â³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¡¤½¤ì¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¡¤³¤³¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ½Ò¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤É¤ó¤É¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¡¼«Ê¬¤¬È¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ì¤ÎµÄÏÀ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¡Ã¯¤«¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¢¤¿¤¿¤«¤¤È¿¶Á¤Ê¤É¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¡¤³¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¸å¤Î¿ô¥«·î¤Ï¿Ê¹Ô¤òÃ´Åö¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¡1¥Ë¥å¡¼¥¹30Ê¬¤â¤ÎÄ¹¤¤»þ´Ö¡¡Æ¬¤ò¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯³Ú¤·¤µ¡¦Æñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¡¡¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ä¥²¥¹¥È¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¡¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤Þ¤µ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡¡°ú¤Â³¤»Å»ö¤ò°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¥¢¥Ê¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Î22Ç¯12·î31ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¡¢Àä¶«¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤¬ÍÌ¾¤À¡£ÆÊÌÚ¸©ÂÍø»Ô¤ÎÂç´ä»³Èûº»ÌçÅ·¤ÇÂç¤ß¤½¤«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö°¸ý¡Ê¤¢¤¯¤¿¤¤¡Ëº×¡×¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥È¡£¤½¤³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö°¸ýÂçÀ¼¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤Ë»²²Ã¡£ÂçÀ¼¤Ç¡ÖABEMA¤â¤¤¤¤¤±¤ÉÃÏ¾åÇÈ¤â½Ð¤»¡ª¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¡¢100¥Ç¥·¥Ù¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇï¼ê³åºÓ¤À¤Ã¤¿¡£
»³·Á¸©½Ð¿È¤ÎÅÄÃæ¥¢¥Ê¤Ï»³·ÁÅì¡¢ÌÀÂç¤ò·Ð¤Æ15Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ËÆþ¼Ò¡£ºòÇ¯11·î¡¢23Ç¯¤ËÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡ÊÂð·ú¡Ë¤Î»ñ³Ê»î¸³¤Ë1È¯¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£