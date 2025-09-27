timeleszの地上波初バラエティ番組「タイムレスマン」（フジテレビほか／毎週火曜24時15分〜24時45分）が絶好調だ。

「タイムレスマン」は、「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」を合言葉に、timeleszのメンバーである佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のメンバー8人が全員一丸となりながらも、それぞれの個性を輝かせるバラエティ番組だ。

今年4月に放送が開始されるや、深夜帯にもかかわらず大きな反響を獲得。その勢いのまま、9月27日には、ゴールデンタイム枠の「土曜プレミアム」（土曜21時00分〜23時10分）で初のスペシャル番組を届けるという。

人気の秘密は何なのか。同番組の企画・プロデュースを務める蜜谷浩弥氏と、演出を担当する当麻晋三氏に話を伺った。【我妻弘崇／フリーライター】

【写真を見る】常に「全力」だからこそバラエティでも輝く！ ロケ現場で汗をかくtimeleszメンバーの表情を一挙公開

卓越した「菊池風磨」のバラエティスキル

「菊池君の突出したバラエティスキルを見て、僕自身、“アイドルってこんなにすごいのか”と考えをあらためた」

快進撃が続くtimelesz（フジテレビ提供）

そう語るのは、「タイムレスマン」で企画・プロデュースを務める蜜谷浩弥氏。同氏は、「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」（以下・「ドッキリGP」）でも、企画・チーフプロデューサーを担い、そこで見た菊池風磨のエンターテイナー性に度肝を抜かれたと明かす。

菊池は、人気アイドルにもかかわらず、泥まみれの姿や生まれたままの姿になることも辞さず、ドッキリを受け続けてきた。ただリアクションするだけではなく、卓越したコメント力で、‟ドッキリ若旦那”と呼ばれるほど、今では番組には欠かせない存在だ。

「菊池君に、どうしてそんなにバラエティに対応できるのと聞くと、彼は“僕は男子校だったから、カッコイイだけでは生き残れなかった。面白さが求められるので、その経験がいきたんだと思います”と教えてくれました。さらには、バラエティ番組が大好きだとも話してくれた」（蜜谷氏）

その構図は、そのままSTARTO ENTERTAINMENTにも当てはまるのではないかと、蜜谷氏は話す。

「みんなカッコいいわけですよね。たとえば、ジュニアにしたってイケメンばかり。その中で、どう自分の個性を磨いて、伝えていくかを考えないといけない。小さい頃から切磋琢磨して、大人に交ざって仕事をする。それでいて、まだ20代なのに、すでに10年前の思い出話やエピソードトークまでできてしまう。しかも、浅くなくて、深い話ができる。そのカルチャーって、やっぱりすごいと思うんですね。イケメンで努力もできて人間性も兼ね備えているわけですから、テレビというコンテンツにおける最強のエンターテイナーなのではないかと考えるようになった」（蜜谷氏）

「ここまで本気でやるんだなと驚きました」

アイドルグループを輝かせながら、テレビの面白さを届けられないか――。満を持して誕生したのが、「タイムレスマン」だった。

「菊池君がものすごい覚悟を持って、新メンバーオーディション『timelesz project −AUDITION−』（通称「タイプロ」）に臨んでいることも分かった。その熱が伝播したというか、僕も新体制 timeleszの魅力を届けたいと思いました」（蜜谷氏）

「タイムレスマン」の演出は、同期である当麻晋三氏に託すことにした。「長年にわたり、『めちゃ×2イケてるッ！』などを担当してきた経験豊富な当麻であれば、彼らの魅力を引き出してくれる」と蜜谷氏が信頼を置くように、「タイムレスマン」は放送が始まるや、すぐさま注目を集め、SNSなどでも話題の的となった。

「『タイプロ』の大反響もあって、番組が注目されるだろうとは分かっていました。裏を返せば、失敗はできない。ですが、第2回（4月27日放送回）の腹筋運動をする企画で、菊池君がすさまじい回数の腹筋運動をした。この番組にかける、彼の本気度がスタッフにも伝わり、『タイムレスマン』は間違いなく良いバラエティになると、僕は確信しました」（蜜谷氏）

その様子を間近で見ていた、演出・当麻晋三氏が振り返る。

「ここまで本気でやるんだなと驚きました。僕はこれまでアイドルグループの冠番組を担当したことがなかったから、手探りなところがあった。ですが、菊池さんの姿勢を見て、スタッフ全員、気が引き締まった。以来、収録中の timeleszの面白ポイントを、ディレクターみんながいろいろと共有するようになったんですよ。“このときの〇〇君が面白かった”とか“逆にヒドかった”とか（笑）。そうした意見がたくさん集まったので、 第5回（5月18日放送回）、第6回（5月25日放送回）に『反省会』としてアウトプットしたんです」（当麻氏）

「反省会」は、5月18日放送の前編の見逃し配信が1週間で159万再生を記録するまでに（※配信数はTVer DATA MARKETINGにて算出。TVer・FODの合計値）。深夜バラエティ番組としては異例とも言える数字を叩き出したことが、番組人気を加速させる追い風となった。

「『タイムレスマン』は、『タイプロ』同様、周囲の人に熱が伝播する不思議な番組です。先日も、1年目のADが、“この番組をやれて幸せです。まだまだ足りない部分もありますが、これからもお願いします”と、僕にLINEを送ってきた。長年、この仕事をしていますけど、1年目の子がわざわざ文章で伝えてくるなんて初めてのことでした。7割くらいは、初めて組むスタッフなのですが、みんな、この番組を盛り上げようと躍起になっている。timeleszの礼儀正しさや一生懸命さが、スタッフ全体のモチベーションを高めているんですよね」（当麻氏）

特番の裏番組は「格付け」

その一方で、気になることがあった。新メンバーの5人、特にSTARTO ENTERTAINMENTの外から加わった橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の3人はバラエティ経験がほぼゼロと言っていい。生粋のバラエティ畑のテレビマンである当麻氏に、「不安はなかったですか？」と問うと、若干の間を置いて、「ありましたよね」と明かす。

「できなくても、それは仕方がないと割り切っていました。ですが、収録を重ねるうちにメンバー同士が補完し合うようになっていった。メンバーに気付いてほしいところもあったので、『反省会』を早いタイミングで企画したところもありました。その影響か、それを機に橋本君はめっちゃ伸びた（笑）。ペットボトルを投げて、回して、立たせるだけのシンプルな企画『立道』は、橋本君考案の企画ですが、感情を爆発させている姿を見て、それでいいんだよって」（当麻氏）

「タイプロ」では、幾度となく「殻を破れ」と言われてきた橋本が、「タイムレスマン」で、再度、殻を破る。「タイプロ」を見ていた人の多くは、きっと「まだこの続きを見ていたい」と思っていたはずだ。人が成長していく姿を、毎週追っていた視聴者は「タイムレスマン」にその幻影を見ているところがある。だからこそ、彼らががむしゃらにバラエティに体当たりしているだけで、私たちの思いは成就する。

記念すべき初の特番となる「土曜プレミアム」では、timeleszメンバーと番組のさらなる飛躍を願って、日本屈指のパワースポットとしても有名な「伊勢神宮」を目指す。だが、一筋縄ではいかない。伊勢までの道中、メンバーがリタイアしていく“脱落旅”だという。しかも、裏番組は、蜜谷氏が「難攻不落」と評する大人気番組「芸能人格付けチェック」が放送される。

「菊池君は、timeleszを国民的グループにしたいと話しています。となれば、大げさに聞こえるかもしれませんが、『タイムレスマン』も国民的番組にしていきたい。深夜帯とゴールデン帯では、見ている人の数はもちろん、見ている人の種類も違います。Netflixを見たことがないようなおじいちゃん、おばあちゃんも楽しませるのがゴールデンの番組です。そういう人たちにも支持されないと国民的アイドルとは言えないと、菊池君にも伝えています」（蜜谷氏）

「ゴールデンとは言え、『タイムレスマン』の面白さはしっかり残しています。例えば、脱落を決める際に行われるゲームとして「立道」を行ったり、彼らの魅力が伝わる内容になっている」（当麻氏）

「タイムレスマン」はバラエティを変えるか

企画としてはゴールデン仕様にしつつ、あくまでtimeleszがやることに意味があるtimeleszファーストの特番――。そう蜜谷氏はにこやかに説明する。

「27日は、19時から『ドッキリGP』の2時間SPが放送され、その後に、『タイムレスマン』特番が放送されます。『ドッキリGP』の総合演出である中川（将史）にも協力してもらい『ドッキリGP』と『タイムレスマン』特番がリンクする壮大な構成にしているので、楽しんでいただけるはず」（蜜谷氏）

蜜谷氏、当麻氏、中川氏はともに2002年、フジテレビに入社した同期。蜜谷氏はお笑い班として実績を重ね、演出として「ダウンタウンなう」を担当、今も「ジャンクSPORTS」を担当する、ダウンタウンの番組を手掛けてきたプロデューサーだ。

当麻氏は20年を超えるキャリアのうち、12年を「めちゃ×2イケてるッ！」にささげた生粋のバラエティ畑のディレクター。そして、中川氏は、「とんねるずのみなさんのおかげでした」のディレクターを務め、同番組で数々のドッキリに関わってきた人物でもある。

「タイムレスマン」特番は、とんねるず、ダウンタウン、ナインティナインといったフジテレビ本流のバラエティ要素が注入されているスペシャルプログラムとも言える。「アイドル×フジテレビらしいバラエティってもっとあってもいいんじゃないですか？」と質すと、「『タイムレスマン』がきっかけになって、そういうバラエティが増えたらって僕も思っています」と、 蜜谷氏は笑う。

「タイプロ」によって、timeleszはSTARTO ENTERTAINMENTの新たな扉を開いた。彼らなら、バラエティという分野でも、これまでとは違う扉をこじ開けてくれるかもしれない。

我妻 弘崇（あづま ひろたか）

フリーライター。1980年生まれ。日本大学文理学部国文学科在学中に、東京NSC5期生として芸人活動を開始。約2年間の芸人活動ののち大学を中退し、いくつかの編集プロダクションを経てフリーライターに。現在は、雑誌・WEB媒体等で幅広い執筆活動を展開。著書に『お金のミライは僕たちが決める』『週末バックパッカー ビジネス力を鍛える弾丸海外旅行のすすめ』（ともに星海社）など。

デイリー新潮編集部