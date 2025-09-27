この男には、どこまで山の中が見えているのか…。「大和証券Mリーグ2025-26」、9月26日の第1試合で赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）が局の終盤に入ってもチーしてテンパイを取らず我慢、満を持してのリーチから大きなツモアガリをするという抜群の判断に、実況者からは「これは園田にしかアガれないんじゃないか！？」と絶賛のコメントが飛び出した。

【映像】園田賢、完璧な判断が生んだ跳満ツモ

園田といえば、優秀な頭脳で麻雀の理論を徹底的に研究する知性派雀士。頭の回転も速く、試合後に局面を振り返る質問をすれば、ユーモアを交えつつも、細かいところまですらすらと解釈つきで説明できるほどの能力を持つ。そんな園田が、実況・解説・視聴者をまとめてうならせる抜群の選択、判断を見せた。

東1局1本場、園田の手は10巡目でイーシャンテンまで進んでいた。平和系の手だが、ネックになっているのがドラの9索。この時点で既に河に3枚見えており、6・9索の部分がなかなか埋まらなかった。14巡目、上家のU-NEXT Pirates・仲林圭（協会）から6索が打たれ、さすがにチーしてテンパイを取るかと思われたが、ここもスルー。するとこの我慢が通じ、13巡目にカン五万を埋めて、6・9索待ちのリーチを打った。

この時、さらに4枚目の9索も河に見えており、実質は“ペン6索”だったが、なんとこれが山に3枚残り。実況・古橋崇志（連盟）も「すごくないですか？これは常人ではアガれない」と驚くと、解説の土田浩翔（最高位戦）も「お見事。アガれたら大したもの」と称えた。

結果はしっかりついてきた。ハイテイで6索を引くと、リーチ・ツモ・ハイテイ・タンヤオ・平和・赤の1万2000点（＋300点、供託1000点）を獲得すると、古橋は「これは園田にしかアガれないんじゃないか！？」とコメント。ファンからも「ファンタスティック」「芸術点高すぎ」「これは認めざるを得ないリーチ」といった称賛が止まらなかった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

