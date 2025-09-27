ドラム音を聞いただけで、大当たりを引いた際の脳汁まで出たのだろうか。空気階段・鈴木もぐらが9月26日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演。優勝経験がある人気企画「パチンコパチスロ知識王」において、パチンコで流れる楽曲を、ドラム音だけ聞いて正解するという超人技を見せた。

【映像】あなたはわかる？ドラムだけ聞こえるパチンコBGM

人気企画「パチンコパチスロ知識王」も今回で第4弾。今回は番組対抗戦で、挑戦者はくずパチチームとして岡野陽一と空気階段・鈴木もぐら、スクープTVから寺井一択と加藤やさしさ、パーラーカチ盛りから見取り図・盛山晋太郎とYouTuber・日直島田の、計6人になった。

前半から良問、難問が次々に出題される中、「サウンド」問題は人気バンド・ヤングスキニーのゴンザレスが、ドラムとベースを打ち込み、さらにギターは自ら演奏したものを合わせるという力作だった。

最高難度「サウンド30」が出題された時のことだ。腹に響くドラム音が続いたところ、すぐに早押しボタンを押したのが、鈴木もぐら。力強くタイトルを答えると、スタジオには正解を告げる効果音が鳴り響いた。これには横にいた岡野も「お前すごいな！」と仰天。進行役のさらば青春の光・森田哲矢は思わず「気い使えや！と、ドラムだけではなくベースやギターを聞いてから答えないとゴンザレスに申し訳ないとツッコミを入れるほどだった。

鈴木もぐらは、回答した理由に「これはあそこだと（わかった）。ズズッズッズ、ドゥーン、ドゥーン、Hey!Hey!」とドラム音を口真似すると、共演者たちからは爆笑が起こっていた。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

