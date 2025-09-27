育児に協力的なパートナーの存在には本当にありがたいですよね。ですが、良き夫の顔をして、とんでもない裏切り行為をしている旦那さんもいるようで？ 今回は、奥さんの出張中に起きた出来事をご紹介します。

夫と子どもだけで旅行？

「私の夫はかなり育児に協力的。おかげで私は早々に仕事復帰することができました。ある日、仕事で出張の話が出たのですが、子どものことを考えるとすぐに受けることができなくて……。夫に相談したら『子どもと二人で旅行するから行っておいでよ』『旅行してたら、ママに会えなくても気がまぎれるだろうし』と言ってくれました。

夫の言葉に甘え、出張の話を受けることに。公私ともに順調な日々でしたが、数か月後、夫の不倫を知ることになりました……。私の出張中、夫は子どもを連れて旅行していましたが、そこには不倫相手もいたのです。『子どもも連れて行ったら疑われないと思った』と言われ、愕然としました……。子どもがまだちゃんと話せない年齢だからって、不倫旅行に巻き込むなんて。

その後、私たちは離婚。慰謝料をもらったけれど、今まで通りの働き方で子どもを育てることは難しく、部署を異動することになりました。夫も失い、頑張ってきた部署での仕事も失い……私がいない間、子どもを使って母親ごっこしていた不倫相手の女のことは一生許しません」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 不倫旅行に自分の子どもを連れて行くなんて、一体何を考えているのでしょう……。喋れなくても、子どもなりにいろいろと感じることはあるはず。子どもの気持ちを考えたら、許せるわけがありませんね……。

