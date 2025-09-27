◇MLB ヤンキース8-4オリオールズ(日本時間27日、ヤンキー・スタジアム)

ヤンキースは3本のホームランが飛び出すなど、オリオールズに勝利しました。

初回、2アウトから3番のコディ・ベリンジャー選手が四球で出塁。4番のジアンカルロ・スタントン選手は左腕トレーバー・ロジャーズ投手の高めのストレートを右中間スタンドへ先制の22号2ランを放ちます。

3回に3点を奪われ1点を追う展開となりますが、すぐさま反撃。直後の攻撃では。再び四球でランナーを出すと、2番のアーロン・ジャッジ選手が今季52号となる2ランで逆転に成功します。さらに続くベリンジャー選手が四球で歩くと、スタントン選手の2打席連続アーチで一挙4得点となりました。

チームはその後8-4で逃げ切り、今季レギュラーシーズン最終カードであるオリオールズとの初戦に勝利。6連勝を飾りました。

これで今季92勝68敗で、この日レイズに勝ったブルージェイズと並び同率首位。ただしヤンキースはブルージェイズとの直接対決で5勝8敗と負け越しているため、同率首位でレギュラーシーズンを終えた場合は地区2位が確定します。残り2戦、最後まで目が離せません。