17ºÐ¤Ç¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ä¡Ö¹â¹»Ìîµå¤Ç¤Ï2ÅÙ¤ÈÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¡×¹Ã»Ò±à¤ÎVÅê¼ê¤¬Êâ¤ó¤ÀÀäË¾¤ÈÉü³è¤ÎÆ»¤Î¤ê
º£Ç¯¤Î²Æ¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿·òÂç¹âºê¹â¹»ÌîµåÉô¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à»Ë¾åºÇÂ®¤ËÊÂ¤Ö155¥¥í¤òµÏ¿¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤ÎÀÐ³À¸µµ¤¡£º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¹â¹»¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó±¦ÏÓ¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢ÀÐ³À°Ê¾å¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿µå»ù¤¬¤¤¤¿¡£Æ±³ØÇ¯¤Îº´Æ£Î¶·î¡Ê¤ê¤å¤¦¤¬¡Ë¤À¡£
ÀÐ³À¤Ë¾¡¤ë¤È¤âÎô¤é¤Ê¤¤°ïºà¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Í½´ü¤»¤Ì²ø²æ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÎ¥¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¡ÈºÇ¸å¤Î²Æ¡É¤ò¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ØGET SPORTS¡Ù¤¬ÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¢¡¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¹â¹»µå³¦¤òÀÊ´¬¡£1Ç¯À¸¤Ç¥¨¡¼¥¹¤Ë
º´Æ£¤¬Ìîµå¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤Î»þ¡£Ãæ³Ø¤Ç¤ÏU-15ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢·òÂç¹âºê¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«1¤«·î¸å¤Ë¤Ï½Õµ¨´ØÅìÂç²ñ¤ÇÇØÈÖ¹æ1¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢ÊÑ²½¤ÎÂç¤¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡£
¶¯¹ë¹»¤ÎÂÇ¼Ô¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡¢½Õµ¨´ØÅìÂç²ñ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¤½¤Î¸å¤â¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ËËá¤¤ò¤«¤±¡¢2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ëº¢¤Ë¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤¬Á´¹ñ¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤â¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï1¡£22¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È°µ´¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¡¢·òÂç¹âºê¤ò½éÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£²Æ¤Î¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤â·è¤á¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹Ã»Ò±àÄ¾Á°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤ÇÇØÈÖ¹æ1¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º´Æ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀÐ³À¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¢¡¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÇÃÇ¡Ä¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÀäË¾´¶¡×
¡ÖÉª¤¬¿¤ÓÀÚ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Åê¤²ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥ä¥Ð¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Âç²ñ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤°ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä¡×
²Æ¤Î¸©Âç²ñ¤ÇÉª¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦º´Æ£¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤ÎÉª¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¤·¤¿°å»Õ¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÆâÂ¦¤Î¿ÙÂÓ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤æ¤ë¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£Åê¤²¤ë»þ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿ÙÂÓ¤¬°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¡£¿ÙÂÓ¤¬´Ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤È¡¢Î¢¤Î¹ü¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¿ÙÂÓ¤Î¤æ¤ë¤ß¤Ë¤è¤ëº¸Éª´ØÀáÆâÂ¦Â¦Éû¿ÙÂÓÂ»½ý¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤ÎÈèÏ«¹üÀÞ¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¼ê½Ñ°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢º¸Éª¤Ï¸Â³¦¤òÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º´Æ£¤ÏÅö»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÀäË¾´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÌµÍý¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤È¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤¹¤°¤Ë¡¢¼ê¼ó¤Îç§¤ò¿ÙÂÓ¤Ë°Ü¿¢¤¹¤ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤È¡¢±¦Éª¤«¤é¤È¤Ã¤¿¹ü¤òÈèÏ«¹üÀÞ²Õ½ê¤Ë°Ü¿¢¤¹¤ë¼ê½Ñ¤Î¡¢2¤Ä¤Î¼ê½Ñ¤¬·èÄê¡£¡Ö¹â¹»Ìîµå¤Ç¤Ï2ÅÙ¤ÈÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¼ê½Ñ¸å¤Ï¡¢Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢º´Æ£¤Î¿´¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀäÂÐ¤Ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
ºÇ¸å¤Î²Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¡½¡½¡£
¢¡¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£¥Õ¥©¡¼¥à¤â¿·¤¿¤Ë²þÁ±
½Ñ¸å¤Ï¡¢Åêµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤â½ÐÍè¤ëÈÏ°Ï¤ÇÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·Â³¤±¤¿¡£¶Ã°ÛÅª¤Ê²óÉüÎÏ¤Ç¡¢¼ê½Ñ¤«¤é¤ï¤º¤«4¤«·î¸å¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¥¹¥í¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤È¡¢½ù¡¹¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Çº´Æ£¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂ¿Åê¤¹¤ë¤È²ø²æ¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¹Í¤¨¤ÆºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î³ä¹ç¤ò¸º¤é¤¹·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë²þÁ±¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤À¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÉé²Ù¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÉôÊ¬¤ò¸«Ä¾¤·¤ÆÊÑ¤¨¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ï¡¢Åêµå»þ¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¹¤ëÂ¤¬Êá¼êÂ¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÎÝÂ¦¤ä»°ÎÝÂ¦¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ì¤Þ¤Çº´Æ£¤Ï¡¢±¦Â¤ò°ìÎÝÂ¦¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¹ø¤¬²ó¤ê¤Å¤é¤¯¡¢ÏÓ¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê²ó¤µ¤Ê¤¤¤ÈÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢±¦Â¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼Êý¸þ¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°Æ§¤ß½Ð¤¹¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÊÑ¹¹¡£
¡ÖÂÎ½Å°ÜÆ°¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼Êý¸þ¤Ø¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹ø¤¬²ó¤Ã¤Æ¡¢Éª¤âÏÓ¤â¿¨¤ì¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Èæ³Ó¤·¤Æ¤â¤½¤Î°ã¤¤¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯¾å¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²ø²æ¤ò¤·¤Ê¤¤¿ÈÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿·¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹º´Æ£¡£
¼ê½Ñ¤«¤é¤ª¤è¤½8¤«·î¸å¡¢ÈèÏ«¹üÀÞ¤Î¹ü¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¿ÙÂÓ¤â²óÉü¡£¤Ä¤¤¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆüÅê¤²¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«15µå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¢¡ºÇ¸å¤Î²Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤Ø
¤½¤ì¤«¤é2¤«·î¸å¤ÎÎý½¬»î¹ç¡£º´Æ£¤Ï¼ê½Ñ¤«¤é1Ç¯¤â·Ð¤¿¤º¤Ë¼ÂÀï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
1²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¡×¤È¾Î¤¨¤¿ÀÐ³À¤È¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¡¢Éü³è¤ò´î¤Ö¡£
¡Ö3Ç¯¤Î²Æ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Î¤¿¤á¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÆü¡¹¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
7·î¡¢²Æ¤Î·²ÇÏÂç²ñÁ°¤Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ1¤ÏÀÐ³À¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º´Æ£¤ÏÇØÈÖ¹æ7¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼Æþ¤ê¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¡£
·²ÇÏÂç²ñ¤Ç¤Ï2»î¹ç¤ËÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¡£¸«»ö2Ç¯Ï¢Â³¤Ç²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½éÀï¡¢Áê¼ê¤ÏºòÇ¯¤Î²Æ¤ÎÇÆ¼Ô¡¦µþÅÔ¹ñºÝ¡£4²óÎ¢¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡¢2¥¢¥¦¥È1¡¦3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ£·¤Îº´Æ£¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÁö¤ê½Ð¤¹¤È¤¤Ëµå¾ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Çï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£µ¢¤Ã¤ÆÍè¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
²ø²æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤Ä¤¤¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤Î¾ìÌÌ¡¢º´Æ£¤¬Åê¤¸¤¿1µåÌÜ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¡£Â³¤¯2µåÌÜ¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Â³¤¯5²ó¡¢6²ó¤Ç2¼ºÅÀ¤·¡¢»î¹ç¤Ï6ÂÐ3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£º´Æ£¤Î¹â¹»ºÇ¸å¤Î²Æ¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢º´Æ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î1Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¿ÍÀ¸¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ºÃÀÞ¤ä¿É¤¤»þ´ü¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ç³è¤«¤»¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£¸åÌÜ»Ø¤¹Àè¤Ï¡¢¥×¥í¤ÎÉñÂæ¡£¶ìÆñ¤Î1Ç¯¤ÇÆÀ¤¿¤³¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¤¤Ã¤È¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£