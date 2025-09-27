ハーランドとC・ロナウドを上回る最速記録!! ケインがバイエルン通算100ゴールに到達「僕にとってもクレイジーなこと」
バイエルンのFWハリー・ケインが歴史的なスピードでクラブ通算100得点目を記録した。バイエルンやブンデスリーガの公式サイトが伝えている。
ケインは26日の第5節ブレーメン戦(○4-0)でスタメン出場。1-0の前半アディショナルタイム1分にPKで追加点を挙げると、後半20分にはFWルイス・ディアスのアシストから3点目を奪った。
これにより、2023年夏の加入から104試合で100ゴールに到達。FWアーリング・ハーランドとFWクリスティアーノ・ロナウドの105試合100ゴールを上回り、21世紀の欧州5大リーグにおける最速記録を更新した。
後半33分にスタンディングオベーションを受けながら交代したケインは試合後、「正直に言って、僕自身にとってもクレイジーなことだ」とコメント。続けて「この偉大なクラブで100ゴールに到達できたことは光栄だ。スタッフ、チームメイト、そしてここまで僕を支えてくれた全ての人に感謝したい。こんなに早く100ゴールに到達できたことを本当に誇りに思う」と喜びを語り、「ただ、いつも言っているように、次の100ゴールに向け、これからもずっと続けていく。そして、できるだけ早く達成できればと思っている」と、さらなる量産を誓った。
