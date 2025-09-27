10月4日（土）午前10時30分から11時25分

【出演者】

ＭＣ：ヒロミ、小泉孝太郎

ＶＴＲ：街ゆく人々の「オー！マイゴッド！」

■ゴールデンボンバーの楽曲にも参加した珍しい楽器を多数所有する神とは？





バウロン、ウドゥ、サンダードラムなど、見たことも聞いたこともない楽器を操る神、ヒロシさん。

自宅に所有する世界各国の楽器の数々にヒロミ・孝太郎も驚愕！





UFOのような楽器や壺のような楽器などがスタジオに！初めて触る世界の楽器の数々にヒロミ・孝太郎も大興奮！そんな神が所属するバンド LA SEÑAS（ラセーニャス）がスタジオに登場！

ヒロミはキューバのコンガ、孝太郎はドミニカ共和国のギラで参戦してスタジオで即興ライブ！



■ギネス世界記録を獲得した包丁の神が教える「切り方だけで料亭級の味わいになるタコの切り方」、「切り方だけでレモン果汁が2倍絞れる方法」を「オー！マネゴッド！」

今回の「オー！マネゴッド！」は、番組最多出演の包丁の神 おいりさん！

タコを普通に切るのではなく、誰でも簡単にできる切り方に変えるだけでタコのうま味が倍増するのだという。

普通に切ったタコと神の切り方で切ったタコを食べ比べ！

ヒロミが行きつけのお店の方に見せたいと絶賛した切り方は必見！



さらに、最初の一刀目を？？？に切るだけでレモン果汁がドバドバ絞れる切り方もご紹介！

一般的な切り方で切ったレモンと神の切り方で切ったレモンを絞り比べ！

スタッフが思わず驚きの声を漏らした孝太郎の意外な結果とは？



