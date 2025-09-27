¡Ú¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¡¿Á´Æ¬¿ÇÃÇ¡Û¡ÈÀä¹¥¤ÎÇã¤¤»þ¡ÉË¬¤ì¤¿¡Ö3.1.1.0¡×³ºÅö6ºÐÇÏ¡¡¥â¥ì¥¤¥éµ³¾è¥µ¥È¥Î¥ìー¥ô¤ËÁ´Éý¤Î¿®Íê¤Ï¡Ä¡Ä
º£½µ¤ÏÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¡¢Âè59²ó¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¡ÊGI¡¢¼Ç1200m¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Æñ²ò¤ò¶Ë¤á¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÀïÀþ¤Ë16Æ¬¤ÎÀº±Ô¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏÇÏ·ô¸¡Æ¤¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢½ÐÁöÇÏ16Æ¬¤ÎÁ´Æ¬¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¦¡£
¢£¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥º¥¹¥Æー¥¯¥¹2025 ½ÐÁöÍ½ÄêÇÏÁ´Æ¬¿ÇÃÇ
¡¦1ÏÈ1ÈÖ¡¡¥Ô¥åー¥í¥Þ¥¸¥Ã¥¯
Á°Áö¥¢¥¤¥Ó¥¹¥µ¥Þー¥À¥Ã¥·¥å¤òÀ©¤·¤¿ÇÏ¡£¥Ô¥åー¥í¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦ÇÏ¤Î¥¤¥áー¥¸¡ßÄ¾Àþ¶¥ÇÏ¤ÎÀ¼Á¤«¤é±Æ¤ò¤âÆ§¤Þ¤»¤ÌÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢11ÈÖ¼ê¤«¤é¾å¤¬¤ê3FºÇÂ®¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎËÜ¥ìー¥¹¤Ï8Ãå¤â¡¢600mÄÌ²á32ÉÃ1¤ÎÄ¶¥Ï¥¤¥Úー¥¹Æ¨¤²¤Ç¾¡¤ÁÇÏ¤È0ÉÃ5º¹¤Ê¤éµÚÂèÅÀ¡£²¿¤é¤«¤Î°õ¤ÏÉ¬Í×¤«¡£
¡¦1ÏÈ2ÈÖ¡¡¥è¥·¥Î¥¤ー¥¹¥¿ー
ËÌ¶å½£µÇ°¹¥Áö¸å¤ËÎ×¤ó¤ÀÁ°Áö¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¤Ï7Ãå¡£¤³¤Á¤é¤â¹âÂ®ÇÏ¾ì¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¡¢¾å°Ì¿Ê½Ð¤ÏÆñ¤·¤¤ÃíÊ¸¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¦2ÏÈ3ÈÖ¡¡¥À¥Î¥ó¥Þ¥Ã¥¥ó¥êー
Ç¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¤Î3Àï¤ÏÇÏ·ôÆâ¤¬¤Ê¤¯¡¢º£²ó½ÐÁö¤¹¤ëÇÏ¤ÎÂ¿¤¯¤ËÀèÃå¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯Ä´ºàÎÁ¤ÏË³¤·¤¤¡£
¡¦2ÏÈ4ÈÖ¡¡¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã
³ÖÇ¯À©ÇÆ¤òÁÀ¤¦°ìºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¤¬º£Ç¯¤â»²Àï¡£¤ä¤äÀººÌ¤ò·ç¤¯¥·ー¥º¥ó¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æº£Ç¯¤Ï1200-1400m¤«¤ÄGI¤Ç¤âÇÏ·ô³°¤¬¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ°ÂÄê´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤À¡£Ã¡¤2ÀïÌÜ¤Ï¡Ú4.0.1.1¡ÛÇÏ·ôÆâÎ¨83¡ó¤È°ÂÄê¡£3Ç¯Ï¢Â³»²Àï¤Ç¤ÎÁ¯ÅÙ¡É¤Ïµ¤¤¬¤«¤ê¤â¡¢¥Îー¥Þー¥¯¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¦3ÏÈ5ÈÖ¡¡¥«¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥å¥ó¥¬
8ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÄãÉ¾²Á¤òÊ¤¤¹¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿Á°Áö¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¡£¥ªー¥×¥ó¥¯¥é¥¹¤Ç¤ÏÎÉÀÓ¤ËË³¤·¤«¤Ã¤¿¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÀï¤Ç¡¢GIÏ¢ÂÐÇÏ2Æ¬¤ò²¼¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¥Õ¥í¥Ã¥¯»ë¤¹¤ë¤Ë¤ÏÁá¤¤¤À¤í¤¦¡£¤ªÀ¤¼¤Ë¤âÃæ»³Å¬À¤¬¹â¤¤¥¤¥áー¥¸¤ÏÍ¯¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²¡¤µ¤¨É¾²Á¤Ë°ì¹Í¡£
¡¦3ÏÈ6ÈÖ¡¡¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢
ËÜ¥ìー¥¹¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î»²Àï¡£¾¡¼êÃÎ¤Ã¤¿¤ëÉñÂæ¤Ç2ÅÙ¤Î3Ãå¤ÏÎ©ÇÉ¤È¸À¤¨¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢¥Æ¥ó¤Ë¤¤¤±¤Ê¤¤µÓ¼Á¤¬¤è¤ê¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ïµ¤¤¬¤«¤ê¤À¡£3Ãå¤Î¥¾ー¥ó¤Ê¤é°ì¹Í¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢Ï¢ÂÐ°Ê¾å¤òË¾¤à¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¦4ÏÈ7ÈÖ¡¡¥µ¥È¥Î¥ìー¥ô
½Õ¶¥ÇÏ¤Ï¹â¾¾µÜµÇ°1Ãå¡¢³¤³°GI¤Ç2ÀïÏ¢Â³2Ãå¤ÈÂçÉý¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡£À¤³¦¿å½à¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÏÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£J.¥â¥ì¥¤¥éµ³¾è¤â¿´¶¯¤¤¸Â¤ê¤À¤¬¡¢·üÇ°ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¥íー¥É¥«¥Ê¥í¥¢»º¶ð¤¬ËÜ¥ìー¥¹¤Ç¡Ú0.1.1.12¡Û¤È¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¡£¸½¾õ¤Ç¤Ï´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤¬Æ±µï¤¹¤ë1Æ¬¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤À¡£
¡¦4ÏÈ8ÈÖ¡¡¥Ú¥¢¥Ý¥ë¥Ã¥¯¥¹
²Æ¶¥ÇÏ¤ò3Àï¤·¤¿¤Î¤Á¤ËGI»²Àï¡£¶¯¹Ô¥íー¥Æ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¾Þ¶â²Ã»»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸í»»¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£Á°Áö2Ãå°Ê²¼¤«¤éGI¤ËÎ×¤ó¤À¥¥ó¥·¥ã¥µ¥Î¥¥»¥»º¶ð¤Ï¡Ú0.0.0.19¡Û¡£¾åÀÑ¤ß¤òË¾¤à¤Î¤Ï¹ó¤Ë±Ç¤ë¡£
¡¦5ÏÈ9ÈÖ¡¡¥É¥í¥Ã¥×¥ª¥Ö¥é¥¤¥È
Á°ÁöµþÀ®ÇÕAH¤Ï11ÈÖ¿Íµ¤2Ãå¤È·ãÁö¡£°ú¤Â³¤Ãæ»³¤ÇÁö¤ì¤ëÅÀ¤ÏÌ¥ÎÏ¤â¡¢º£²ó¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÏ©Àþ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬½çÄ´¤Ê¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÇÎ×¤à°ìÀï¤À¡£ÇÏ·ôÆâÆÍÆþ¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤«¡£
¡¦5ÏÈ10ÈÖ¡¡¥é¥Ã¥ー¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¹á¹ÁºÇ¶¯µé¤ÎÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÇÏ¡£Á°Áö¤Ï¸½¡¦¹á¹ÁºÇ¶¯ÇÏ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥«ー¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤Î2Ãå¤È¼«ÎÏ¤Ï·òºß¤â¡¢2024Ç¯°Ê¹ß¤ÎGI¤Ç¤Ï¡Ú0.0.0.3¡Û¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ªー¥ëÌî¼Ç¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤â´Þ¤á¡¢Âç¤¤¯É¾²Á¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¦6ÏÈ11ÈÖ¡¡¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª
ºòÇ¯2Ãå¤«¤é¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò´ü¤¹¤ë¸Å¹ë¡£º£Ç¯¤Ï¹â¾¾µÜµÇ°4Ãå¡¢µþ²¦ÇÕSC¾¡Íø¤È¤¤¤º¤ì¤âºòÇ¯¤ÎÆ±¥ìー¥¹¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Þ¤¬¥¥ã¥ê¥¢¥Ôー¥¯¤È¤¤¤Ã¤Æº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£±¦²ó¤ê¤ÎµÞºä¼Ç1200m¤Ï¡Ú3.1.1.0¡Û¡¢ºäÏ©¤ÎºÇ½ªÄÉ¤¤¤Ï6ºÐ¤Ë¤·¤Æ¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¹¹¿·¤È¾ò·ï¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤·¡£¼´ÇÏ¸õÊä¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¤¿¤¤1Æ¬¤À¡£
¡¦6ÏÈ12ÈÖ¡¡¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¢¥ë¥ê¥Õ¥é
Á°ÁöCBC¾Þ¤Ï12Ãå¤È»´ÇÔ¡£¹âÂ®ÇÏ¾ì¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤Ëµ¿Ìä¤¬»Ä¤ëÅÀ¤«¤é¡¢¤³¤³¤â¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦7ÏÈ13ÈÖ¡¡¥¸¥åー¥ó¥Ö¥ì¥¢
¶á2Áö¤Ï½Å¾Þ¤Ç¾¡¤ÁÇÏ¤È¶Ïº¹¤Î2Ãå¡£ÆÃ¤ËÁ°ÁöCBC¾Þ¤Ï¥¹¥¿ー¥È¸å¤Ë³°ÏÈ¤Î²÷Â®ÇÏ¤¿¤Á¤ËÁ°¤ò¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Î¥ìー¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ»³¼Ç1200m¤Ï¡Ú3.0.0.0¡Û¤ÎÆÀ°ÕÉñÂæ¡£¤â¤¦¾¯¤·Æâ¤á¤ÎÏÈ¤Ê¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¦7ÏÈ14ÈÖ¡¡¥«¥Ô¥ê¥Ê
¤³¤ÎÇÏ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¼Ç¤Ç3ÏÈ°ÊÆâ»þ¤ÎÀ®ÀÓ¡Ú4.0.0.0¡Û¤ËÂÐ¤·¡¢4ÏÈ¤è¤ê³°¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡Ú0.0.2.1¡Û¡£ÏÈ¤Ê¤ê¤Ë¥¤¥ó¤Ç¾å¼ê¤¯Î©¤Á²ó¤ë¤³¤È¤Ç¾å°Ì¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤À¡£¤³¤³¤âÉ¾²Á¤Î´ð½à¤ÏÏÈ¡£¤³¤ÎÏÈ¤Ï¸·¤·¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¦8ÏÈ15ÈÖ¡¡¥ë¥¬¥ë
Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ºòÇ¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¡£Åö»þ¤Ï600mÄÌ²á32ÉÃ1¤ÎÄ¶¥Ï¥¤¥Úー¥¹¤ò3ÈÖ¼êÄÉÁö¤«¤é²¡¤·ÀÚ¤ë¶¯¤¤¶¥ÇÏ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ï·ë²Ì¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤¥ìー¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¶á3Áö¤òÉ³²ò¤¯¤È¡¢3ÀïÃæ2Àï¤¬³¤³°¶¥ÇÏ¤Ç¹â¾¾µÜµÇ°¤Ï¡Ú0.0.1.2¡Û¤ÈÎÉÀÓ¤ËË³¤·¤¤º¸²ó¤ê¤Î¼Ç¡£»²¹Í³°¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤·¡¢ÆÀ°Õ¤Î¹âÂ®ÇÏ¾ì¤¬¸«¹þ¤á¤ëÅÀ¤«¤é·Ú¤¯¤Ï°·¤¨¤Ê¤¤1Æ¬¤À¡£
¡¦8ÏÈ16ÈÖ¡¡¥¦¥¤¥ó¥«ー¥Í¥ê¥¢¥ó
Á°Áö¥ー¥ó¥é¥ó¥ÉC¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤5Ãå¡£¶ÔÎÌº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾ò·ïÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î3ºÐÌÆÇÏ2Æ¬¤ËÀèÃå¤òµö¤·¤¿¥ìー¥¹¤Ö¤ê¤Ë¤ÏÉÔËþ¤¬»Ä¤ë¡£Åö»þ¤«¤é1¥¥í¤Î¶ÔÎÌÁý¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¸·¤·¤¤°õ¾Ý¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
Winsight¤è¤ê°ìÉôÊÔ½¸¡¦Å¾ºÜ¡Ê¡Ë
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÅÄ¸¶´ðÀ®¡Ê¤¿¤Ï¤é¤â¤È¤Ê¤ê¡Ë¡ü¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È
¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¡Ö¶¥ÇÏ¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥éー¡×¡£Í½ÁÛ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆæ¤È¤¤Ë¶á¤¤Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¡¦·ìÅý¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤Æ¶¥ÇÏËÜ¤ò¼¹É®¡£¸½ºß¤Ï¶¥ÇÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØWinsigh¡Ù¤ÇÍ½ÁÛ¥³¥é¥à¼¹É®Ãæ¡£¡ØSPREAD¡Ù¤Ç¤Ï¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤ëÇØ·Ê¤òÉ³²ò¤¡¢¡Ö¥Çー¥¿¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¶¥ÇÏ¤ÎËÜ¼Á¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£