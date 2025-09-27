25日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪とイタリアセリエA男子のペルージャが対戦するエキシビションマッチ、「Qoo10 presents WORLD CHALLENGE SERIES 2025（ワールドチャレンジシリーズ）」に向けて、サントリーの甲斐孝太郎がファンへのメッセージを発表した。

2025年1月に両チームのパートナーシップ契約が締結され、2025年は日本で、2026年はイタリアで開催されることが発表されている本エキシビションマッチ。2025年の会場となるのはバレーボール男子世界選手権壮行試合のブルガリア戦でも使用された有明アリーナ（東京都江東区）で、10月7日（火）と10月8日（水）の2日にわたって開催される。

開幕を目前に控えている中、今回はサントリーの甲斐がファンへのメッセージを発表。「サントリーサンバーズ大阪の19番、甲斐孝太郎です。Qoo10 presents WORLD CHALLENGE SERIES 2025（ワールドチャレンジシリーズ）。僕のサーブに期待してください。10月7日、8日有明アリーナで待ってます」とし、最後は笑顔で手を振る姿を見せた。