秋は夏から続く暑さによる疲労感がドッと現れる季節です。9月に入り朝晩は過ごしやすくなったものの、日中は厳しい暑さが続くとの予報。そこで、秋バテ予防・改善につながる運動時・運動後の水分補給についてまとめてみました。

まず、秋とはいえ残暑の厳しい時期は夏と同様、計画的に水分を補給することが大切です。その際のポイントをあらためておさらいしましょう。

［1］運動中の体重減少率は2%未満に抑える

運動中に摂る水分量の目安ですが、体重減少率が2%を超えないようにします。体重が70キロの人であれば1.4キロ（リットル）の汗が失われないようにしましょう。運動前後に体重を測り、日ごろからだいたいどのぐらいの汗をかいているのかを把握すると、計画的に水分補給を行うことができます。

［2］1時間以上続く運動中は水分と電解質を補給する

長時間や暑熱環境下での運動時に塩分の入っていない真水や麦茶ばかり飲むと、血液中のナトリウム濃度が薄まり、低ナトリウム血症と呼ばれる状態になります。すると吐き気や頭痛、さらに深刻な状態になると意識障害に陥ることがあるので注意が必要です。暑さの中で1時間以上運動する場合は、スポーツ飲料を飲むようにしましょう。

そもそも、スポーツ時の水分補給には3つの目的があります。1つは、発汗による脱水症状（めまい、吐き気、脱力感など）の予防。2つ目は運動による体温と筋温の過度な上昇を防ぐこと、3つ目は発汗とともに失われる電解質を補うことです。これらを実践すると、疲労感をやわらげ、競技パフォーマンスの低下を防ぐことができます。

さて、秋バテ予防・改善のための水分補給のポイントですが、「運動中以外の時間は温かいものを摂る」です。これはスポーツ習慣のあるビジネスパーソンにも、ぜひ実践してほしいと思います。

“秋バテ”につながる「冷えのダメージ」

暑さが本格的になった初夏の頃から、運動中に限らず、常に冷えた飲み物で水分補給をしていた方が多いと思います。そのため夏の体は「暑さによるダメージ」だけでなく、冷房にあたる環境下や冷たい飲み物を摂り続けることによる「冷えのダメージ」も受けています。さらに夏から秋へと移り変わる気候の寒暖差が加わり、自律神経が乱れることで胃腸の働きが知らず知らずのうちに低下。“秋バテ”という形で現れます。

そこで、夏から疲れが抜けない、食欲が回復しないと感じる方は「運動時以外は温かいもので水分を補給する」ことを心掛けましょう。冷たいものを控えると胃腸の働きを整えることができます。

まずは運動後ですが、胃腸の機能の低下につながる冷たい飲み物の一気飲みは控えましょう。運動時の体のほてりが落ち着いた頃、冷えた水やスポーツ飲料から、常温の水や麦茶などに切り替えます。

次に食事のときは温かい汁物を一緒に摂る、あるいは温かいうどんやそばを選びましょう。成人の場合、1日あたり2500ミリリットルの水分が身体を出入りしていると考えられています。その内1000ミリリットルは食物中の水分から摂取しており、味噌汁やスープは水分補給になるだけでなく、汗で失われるナトリウムやカリウムなどの電解質やビタミン、たんぱく質を補給するのに適しています。これまで、Jリーグやラグビーリーグワンなど、様々な競技種目や国籍の選手たちの食事メニューを作成してきましたが、選手たちの食事も必ず、味噌汁やミネストローネなどの汁物を添えるようにしています。

余談ですが、国内で活躍するトップアスリートや海外遠征で日本を訪れる外国人アスリートたちに最も人気があった味噌汁は何だと思いますか？ 答えは“豚汁”です。良質のたんぱく質やエネルギー源となる里芋が含まれるほか、ビタミンやミネラルの豊富な野菜、免疫の強化に役立つ味噌汁のうま味成分であるグルタミン酸が豊富に含まれ、アスリートのコンディション維持にはピッタリの一品と言えます。

豚汁は「冬の汁物」というイメージもあるかと思いますが、秋からの定番メニューの一つに加えてみてはいかがでしょうか。

合わせて汁物の具材にするとよい栄養素および食品を記しました。スポーツをする人や、最近、疲れが抜けないというビジネスパーソンの方は、意識してみてください。

【秋バテ予防・改善の汁物におすすめの具材】

エネルギー源：マカロニ、さつま芋、さと芋、じゃが芋、長芋

たんぱく質：豚もも肉、木綿豆腐、厚揚げ、卵

ビタミンB1：大豆、ねぎ、ごま

ビタミンＣ：れんこん、水菜、ブロッコリー、カリフラワー

ビタミンD：しいたけ、しめじ、まいたけ

カルシウム：小松菜、大根の葉、かぶの葉

鉄：あさり、ほうれん草、ワカメ

ジアスターゼ（消化酵素）：大根



（長島 恭子 / Kyoko Nagashima）



長島 恭子

編集・ライター。サッカー専門誌を経てフリーランスに。インタビュー記事、健康・ダイエット・トレーニング記事を軸に雑誌、書籍、会員誌で編集・執筆を行う。担当書籍に『世界一やせる走り方』『世界一伸びるストレッチ』（中野ジェームズ修一著）など。