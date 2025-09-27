森崎ウィン×向井康二『（LOVE SONG）』バンコクプレミア開催決定 ロケ地情報＆新場面写真も解禁
森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がダブル主演する日タイ共同制作映画『（LOVE SONG）』が、10月22日に撮影地のタイでバンコクプレミアを開催することが決定。ロケ地情報と現地で撮影されたシーンの新場面写真も解禁された。
【写真】肩を抱いて歩く森崎ウィン＆向井康二 『（LOVE SONG）』新場面写真＆実際に撮影を行ったロケ地
世界的な人気を誇る大ヒットBLドラマ『2gether』を手掛けたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとる本作は、東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命をつなぐ“ピュアラブストーリー”。異国の地で再会した2人が次第に心を通わせていく過程を温かな視点で描き出す。
トンジラー監督が日本デビュー作となる本作でダブル主演に迎えたのは、森崎ウィンと向井康二。さらに、及川光博、藤原大祐、齊藤京子、逢見亮太、筒井真理子ら日本人キャストのほかに、タイで若者を中心に人気を集める個性豊かなキャストが集結し、二人の恋の行方を彩る。主題歌は、Omoinotakeが『（LOVE SONG）』のために書き下ろした新曲「Gravity」。
本作は、9月24日にジャパンプレミアを開催。当日は日本の豪華キャストとチャンプ監督が集結し、大きな盛り上がりを見せた。その熱が冷めやらぬ中、この度本作の公開直前となる10月22日に、タイでバンコクプレミアを開催することが決定。日本とタイのキャスト＆監督が、撮影の地タイ・バンコクに再び集結する。イベントには日本から、ダブル主演の森崎と向井が参加する予定。タイでの公開を11月13日に控える中での開催となるため、現地でも大きな注目を集めそうだ。
併せて、タイ・バンコクのロケ地情報と現地で撮影されたシーンの新場面写真も解禁。
本作に登場するのは、バンコクの人気スポット、グリーンビンテージ・ナイトマーケット。ソウタ（森崎）とカイ（向井）が運命的な再会を果たした後に訪れる場所だ。本来このシーンは快晴の下で撮影される予定だったが、突然のスコールにより急遽“雨のデートシーン”へと変更された。
場面写真に収められた、予期せぬ雨に包まれたマーケットで、静かに距離を縮めていく二人の姿は、偶然とは思えないほど自然で、切なくも美しい。雨粒の中で交差する視線と、言葉にならない感情が交錯するこの場面は、作品全体の空気感を象徴する、胸を打つ名シーンとなっている。
もうひとつのロケ地は、伝統的な雰囲気を持つルンピニー公園と、スカイウォークが人気のベンジャキティ公園の間に架かる橋、グリーンブリッジ。写真には、ここで肩を組んで歩く二人の後ろ姿が。静かな水辺の風景の中で、運命の再開を果たす二人を捉えた、希望と未来を象徴する印象的なシーンとなっている。
映画『（LOVE SONG）』は、10月31日より全国公開。
【写真】肩を抱いて歩く森崎ウィン＆向井康二 『（LOVE SONG）』新場面写真＆実際に撮影を行ったロケ地
世界的な人気を誇る大ヒットBLドラマ『2gether』を手掛けたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとる本作は、東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命をつなぐ“ピュアラブストーリー”。異国の地で再会した2人が次第に心を通わせていく過程を温かな視点で描き出す。
本作は、9月24日にジャパンプレミアを開催。当日は日本の豪華キャストとチャンプ監督が集結し、大きな盛り上がりを見せた。その熱が冷めやらぬ中、この度本作の公開直前となる10月22日に、タイでバンコクプレミアを開催することが決定。日本とタイのキャスト＆監督が、撮影の地タイ・バンコクに再び集結する。イベントには日本から、ダブル主演の森崎と向井が参加する予定。タイでの公開を11月13日に控える中での開催となるため、現地でも大きな注目を集めそうだ。
併せて、タイ・バンコクのロケ地情報と現地で撮影されたシーンの新場面写真も解禁。
本作に登場するのは、バンコクの人気スポット、グリーンビンテージ・ナイトマーケット。ソウタ（森崎）とカイ（向井）が運命的な再会を果たした後に訪れる場所だ。本来このシーンは快晴の下で撮影される予定だったが、突然のスコールにより急遽“雨のデートシーン”へと変更された。
場面写真に収められた、予期せぬ雨に包まれたマーケットで、静かに距離を縮めていく二人の姿は、偶然とは思えないほど自然で、切なくも美しい。雨粒の中で交差する視線と、言葉にならない感情が交錯するこの場面は、作品全体の空気感を象徴する、胸を打つ名シーンとなっている。
もうひとつのロケ地は、伝統的な雰囲気を持つルンピニー公園と、スカイウォークが人気のベンジャキティ公園の間に架かる橋、グリーンブリッジ。写真には、ここで肩を組んで歩く二人の後ろ姿が。静かな水辺の風景の中で、運命の再開を果たす二人を捉えた、希望と未来を象徴する印象的なシーンとなっている。
映画『（LOVE SONG）』は、10月31日より全国公開。