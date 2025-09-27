手越祐也、フェイク記事に事実混同「アンチとか含めて話題にされてりゃいい」
【モデルプレス＝2025/09/27】手越祐也が、9月26日に放送された日本テレビ系バラエティー番組「行列のできる相談所 芸能人事件簿2時間スペシャル」（よる9時〜）に出演。フェイク記事への独自のスタンスを語った。
【写真】手越祐也、別人級の黒髪姿
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆明石家さんま、フェイク記事に慣れ
この日、AIフェイク動画やフェイク記事など誤った情報がネット上で拡散されることについてトークを展開。MCの明石家さんまは「全員本当は被害あってるんでない？」と芸能人ならよくあることだと話し、一部のフェイク記事は本人も把握していると口に。しかし嘘の記事を書かれることはよくあるため「慣れすぎてる」ともコメントした。
◆手越祐也、フェイク記事にもポジティブ
手越も「しょっちゅうありますね〜」と口に。しかし全てが嘘の記事ばかりというわけではなく「嘘、嘘、嘘、本当、嘘、嘘、嘘」と嘘の記事に本当の内容の記事が「たまに入るんですよ」と告白し、これにはさんまも「100%嘘ではないのが多い」と確かに完全に嘘というわけではない記事があると口に。しかし、手越は「アンチとかマイナスのこととかフェイクAIとか含めて話題にされてりゃいいと思っちゃう」とサラリと口にし、フェイク記事でも「俺のこと好きだな」と感じるとポジティブ全開で笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
