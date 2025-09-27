韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が国連総会出席のための3泊5日の米ニューヨーク日程を終え、26日晩にソウル空港に到着した。

ソウル空港では与党・共に民主党の鄭清来（チョン・チョンレ）代表、金炳基（キム・ビョンギ）院内代表、姜勲植（カン・フンシク）大統領秘書室長、禹相虎（ウ・サンホ）大統領室政務首席秘書官、金炳旭（キム・ビョンウク）政務秘書官らが李大統領夫妻を出迎えた。

鄭代表と向き合った李大統領は握手しながらあいさつを交わし、続いて金院内代表とも笑顔で手を握り合った。金恵景（キム・ヘギョン）夫人は姜秘書室長と微笑みながら対話した。

李大統領は今回の訪米期間中、国連総会で基調演説をし、12・3非常戒厳事態を克服した「民主主義大韓民国」の復帰を宣言した。また、グローバル責任強国としての地位を明らかにし、韓半島（朝鮮半島）緊張緩和のための包括的解決法である「ENDイニシアチブ」を公開した。

ただ、トランプ米大統領との会談は今回の日程で実現しなかった。しかし1カ月後に慶州（キョンジュ）で開催されるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議で韓米首脳会談が行われる可能性があり、李大統領は帰国直後からAPECを控えた関税交渉の準備に注力するとみられる。

国内的には秋夕（チュソク、中秋）連休を控えて民生の懸案を扱うと同時に、政府組織法改正案と曹喜大（チョ・ヒデ）大法院（最高裁）長候補者聴聞会をめぐる与野党対峙局面で「協治」の突破口を開くことがもう一つの課題に浮上した。