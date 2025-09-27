小さめスター＆黒ヒールラベル。ヴィンテージ仕様のコンバース「ONE STAR」

コンバースが、2014秋冬シーズンにスタートした「TimeLine」は、アーカイブモデルを再構築して新たなマスターピースを生み出すことを目指した限定ライン。

そんな「TimeLine」より、1974年に誕生したコンバースのアイコン的モデル「ONE STAR」をベースにMADE IN JAPANで再現した「ONE STAR J VTG」（3万3000円）が登場します。

発売当時を思わせるゴールドカラーのアッパーや各ディテールを日本製で丁寧に再現した懐かしくも新しい一足です。

1974年のワンスター誕生当時に見られたカラーを再現したゴールドのアッパーは、2014年以来11年ぶりに登場するカラー。革の内部まで染料を浸透させる“芯染め”をあえて施していない肌触りの良いソフトな国産スエードを採用し、ヴィンテージライクな風合いを表現しています。また、履き込むほどに味わいを増すエイジングも楽しめます。

ラストは、通常の国産ワンスターと異なるラストを採用。

「ONE STAR」の名前の由来でもある、サイドのスターロゴも発売当時のものを再現し、現行のロゴよりもひと回り小さくデザインされているのもポイントです。

また、ヒールラベルも発売当時の一つ星デザインに 「MADE IN JAPAN」の文字をあしらったものを使用。黒のラベルがクラシックな印象を加えています。

古き良きデザインを今に受け継ぐJAPAN MADEの「ONE STAR J VTG」は、まさに新たなマスターピースとなりそうです。

