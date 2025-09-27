かつてオスカー監督賞も手にしたスティーヴン・ソダーバーグは、一度引退を宣言したのがウソのように、すっかりフル稼働に戻っている。今年1月にはホラー映画『プレゼンス 存在』が、そのわずか2カ月後には今作『ブラックバッグ』が、立て続けに北米公開された。このスタイリッシュな最新作で主演を担うのは、マイケル・ファスベンダー。

【画像】映画『ブラックバッグ』の特別カットを一気に見る



マイケル・ファスベンダー © PA Images/時事通信フォト

「2011年の『エージェント・マロリー』で楽しい経験をさせてもらって以来、スティーヴンとまた組みたいと願い続けてきたんだ。脚本は知的かつファニーで、あっという間に読み終えてしまった。これをスティーヴンがどうビジュアルで語るのか、想像してはわくわくしたよ」

「ジョージにとってキャスリンは命なんだ」

仲間内の誰が、どんな狙いで嘘をついているのか？ 最後まではらはらさせるストーリー。局内カウンセラーを演じるナオミ・ハリスも、「たくさんの登場人物がいるにもかかわらず、その誰もが主人公になれるほどキャラクターがしっかり定義されている」と、デヴィッド・コープ（ソダーバーグの最近作2本も執筆）の脚本を絶賛する。だが、中心となるのはあくまでジョージ（ファスベンダー）と妻キャスリン（ケイト・ブランシェット）の関係。ファスベンダーが配信ドラマ『ザ・エージェンシー』（24年〜）に続いてスパイものに出たのも、そこに惹かれたからだ。

「もちろんこの世界が面白いというのもあったけれどね。この職業に従事する人は、どうしてその選択をしたのだろう。犠牲にすることが多く、人間関係を保つのも難しいというのに。そんな中で、これはひと組の夫婦に焦点を当てる。妻は裏切り行為をしているのかもしれない。ジョージはそれを調べていくが、妻に対する忠誠心は変わらない。彼にとって妻はソウルメイト以上の存在だから。キャスリンもジョージに同じような思いを持っているだろうが、ジョージにとってキャスリンは命なんだ」

妻以外に心を許さないジョージは、常に感情を隠している。そんな役に入っていく上で手がかりにしたのは、あくまで脚本。

「ジョージは絶対にそんなことはしない」

「妻に疑惑がかかっていると知らされるのは衝撃であるはずなのに、その時ですら彼の感情は読めない。ジョージが料理と釣りを愛するのは、ひとりでできるからだ。彼は人生のどの部分においてもきっちりと整理整頓をして秩序を保つ。妻は服を脱ぎ散らかしたりするけれども、ジョージは絶対にそんなことはしない。他人の言葉にリアクションもしない。そういったことは全部脚本にあった。それ以上のことは、あまり考えないようにしたよ。脚本を繰り返し読みつつ、頭の中で想像を膨らませて現場に入り、衣装を着ると、すべてが重なり合い、自然に形になっていった」

最も醍醐味があったのは、全員がテーブルを囲むディナーのシーンだ。12ページあるそのシーンはほぼカメラ1台でとらえられた。今作で唯一、リハーサルが行われたシーンでもある。

「6人が座っている状態で、どう緊張感を保ちつつビジュアル的に面白くするのか。スティーヴンにとっては難しいパズルだったんだ。『あのシーンを考えると眠れない』とまで言っていたよ。全員が揃うのはあそこしかないし、考えてみたら当然だよね」

その結果には満足な様子。ファスベンダーとソダーバーグのコラボレーションは、これからも期待できるのでは。

マイケル・ファスベンダー 1977年、ドイツ・ハイデルベルク生まれ。『300 〈スリーハンドレッド〉』（06年）で映画デビュー。『SHAME -シェイム-』（11年）でベネチア国際映画祭男優賞を受賞して以降、『それでも夜は明ける』（13年）、『スティーブ・ジョブズ』（15年）などで各賞にノミネートされ、賞レースの常連俳優に。

INTRODUCTION

パルムドール受賞の『セックスと噓とビデオテープ』（89年）、「オーシャンズ」シリーズなど多彩なジャンルを手がけてきたスティーヴン・ソダーバーグ監督の最新作。ヒットメーカーの脚本家、デヴィッド・コープと3度目のタッグを組み、二重スパイを巡るスリリングなサスペンスを作った。マイケル・ファスベンダー、ケイト・ブランシェット、ピアース・ブロスナンら、豪華キャストが結集した。

STORY

英国NCSC（国家サイバーセキュリティセンター）諜報員のジョージ（ファスベンダー）に、“ブラックバッグ”（極秘任務、違法捜査）が課せられた。不正プログラム「セヴェルス」を盗み出した、組織内の二重スパイを探し出すことだ。容疑者は諜報員のフレディ（トム・バーク）とジミー（レゲ＝ジャン・ペイジ）、情報分析官のクラリサ（マリサ・アベラ）、局内カウンセラーのゾーイ（ナオミ・ハリス）、そしてジョージの愛妻で同じく諜報員のキャスリン（ブランシェット）。裏切り者を見つけ出すため、ジョージは全員をディナーに招待、ある“ゲーム”を仕掛ける。

STAFF & CAST​

監督：スティーヴン・ソダーバーグ／脚本・製作総指揮：デヴィッド・コープ／出演：ケイト・ブランシェット、マイケル・ファスベンダー、マリサ・アベラ、トム・バーク、ナオミ・ハリス、レゲ＝ジャン・ペイジ、ピアース・ブロスナン／2025年／アメリカ／94分／配給：パルコ、ユニバーサル映画／© 2025 Focus Features, LLC. All Rights Reserved.

（猿渡 由紀／週刊文春CINEMA）