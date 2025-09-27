◇ナ・リーグ ドジャース―マリナーズ（2025年9月26日 シアトル）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、敵地でのマリナーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で四球を選び、自身2番目の長さとなる30試合連続出塁とした。また、3年連続4度目の20盗塁に到達した。大谷は今季54本塁打を放っており、昨年の54本塁打、59盗塁に続き、大リーグ史上初めて2度目の「50―20」到達となった。

盗塁は15日のフィリーズ戦以来、9試合ぶり。大リーグで20盗塁以上を4度以上マークしたのは、日本選手ではイチロー（13度）に次ぐ記録で、奇しくもマリナーズ戦での達成となった。

3回にキケことE・ヘルナンデスに逆転2ランが飛び出し、なおも1死走者なしから大谷が四球を選び、自身2番目の長さとなる30試合連続出塁とした。さらに次打者パヘスの打席で大谷が二盗に成功した。

ナ・リーグ本塁打王争いはフィリーズ・シュワバーが24日のマーリンズ戦で55、56号と2発を放って大谷に3本差をつけた。シュワバーを追う大谷もナ・リーグ西地区4連覇を果たした前日のダイヤモンドバックス戦で54号を放ち、3試合を残して2本差に迫った。

レギュラーシーズンはこの日を含めて残り3試合。2022年以来3年ぶりの本塁打王を狙うシュワバーと、2001〜03年のアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）以来22年ぶりの3年連続本塁打王を狙う大谷とのデッドヒートは最後まで目が離せない展開となっている。一方、チームはワイルドカードシリーズ進出が決まり、大谷は先発投手として同シリーズに登板することが濃厚。この日の試合前にデーブ・ロバーツ監督は、ポストシーズンでの戦いを見据えて今カードで大谷に休養を与える可能性についても「考えているところ」と話しており、あと何試合に出場できるかも鍵を握りそうだ。

また、今カードは、今季球団新記録の60本塁打を放ち、ヤンキース・ジャッジが2022年に樹立したア・リーグ記録の62本塁打を狙うマリナーズのローリーとのスラッガー対決にも注目が集まる。