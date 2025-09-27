事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（33）が27日までにX（旧ツイッター）を更新。ホワイトハウスが公開した、トランプ米大統領の大統領執務室の近くに設置した歴代大統領の写真を並べた「プレジデンシャル・ウォール・オブ・フェーム」にバイデン前大統領の肖像がなく、代わりに同氏のサインを複製しているサイン複製装置（オートペン）の画像が額に入れられていることを報じた英BBCの報道を引用し「いじめじゃないですか？」とし「政府がやることとはとても思えず」と呆れた様子で記した。

ホワイトハウスの公式Xはトランプ大統領に挟まれたバイデン前大統領の額の中にオートペンの画像が入っている写真を相次いでポスト。これらの肖像をまじまじと眺めるトランプ氏の写真もなんどもポストしている。

トランプ大統領はバイデン氏が重要文書にオートペンで署名していたと証拠を示さずに批判している。バイデン氏だけオートペンにする、嫌がらせとみられる。

猪狩は「歴代大統領の写真が並ぶはずなのにバイデン元大統領だけペンの写真っていじめじゃないですか？」とポスト。「大国アメリカの政府がやることとはとても思えず、フェイクニュースかと思うレベルです」とつづった。