¡ÚÄ¹ÅèÌÐÍº¤Ï²¿¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Û¥ä¥¯¥ë¥È¤òÇØÉé¤¤Â³¤±¤¿Âç¥¨¡¼¥¹¡¦¾¾²¬¹°¤¬¸ì¤ë¡í¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡í¤
¹ë²÷¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ïµî¤ë6·î3Æü¤ËÀÂµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶à¤ó¤Ç¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ33¡Ê1958¡ËÇ¯¤ËÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜÃæ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¿"¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå"Ä¹ÅèÌÐÍº¡£
1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿À¤Âå¤¬µå³¦¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ëº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Èà¤Î³èÌö¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤µ¤¨¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
À¸³¶ÂÇÎ¨.305¡£¥×¥í17Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»2471°ÂÂÇ¡¢444ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢6ÅÙ¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢2ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡¢ÂÇÅÀ²¦¤Ï5²ó¡£5ÅÙ¤ÎMVP¡¢17²ó¤â¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢1974Ç¯10·î¤Ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤Ç¤«¤é50Ç¯°Ê¾å¤¬¤¬·Ð¤Á¡¢Èà¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¼ÂºÝ¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¸½Ìò»þÂå¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤äÂÐÀïÁê¼ê¤Î¾Ú¸À¤«¤é¡¢¤½¤Î"ËÜÅö¤ÎÀ¨¤µ"¤òÃµ¤ë¡£
ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëº£²óÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º°ì¶Ú¡¢¸½Ìò18Ç¯´Ö¤Ç191¾¡¤òµó¤²¤¿Âç¥¨¡¼¥¹¡¦¾¾²¬¹°¡£Æ±¤¸¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Çµð¿Í¤ÎÃæ¿´ÂÇ¼Ô¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤È¿ôÂ¿¤¯¤Î¾¡Éé¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿ËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¡¦Ä¹Åè¤È¤ÎÂÐÀï»þ¤Ë²¿¤ò¹Í¤¨¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£°ìÎ®Æ±»Î¤·¤«¤ï¤«¤êÆÀ¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
£¤Ï¤³¤Á¤é¤è¤ê
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸½Ìò»þÂå¤ò¸ì¤Ã¤¿¾¾²¬¹°
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡½¡½¾¾²¬¹°¤µ¤ó¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ1978Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¡¢ÂôÂ¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£1980Ç¯¤Ë¤ÏºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾²¬¡¡¥×¥í¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£150¥¥í¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢153¥¥í¡¢154¥¥íÅê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤È¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÄ¹¤¯¸½Ìò¤Ç¤ä¤ì¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡½¡½1985Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÄÌ»»191¾¡190ÇÔ41¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3.33¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾²¬¡¡²¶¤Ï¥³¡¼¥Á¤È¤«¿Í¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é(¾Ð)¡¢¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ð¡Ö¾¾²¬¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£¹¥¤¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤ª¤±¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¤â¤½¤¦¡£¹²¬Ã£Ï¯¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£ËèÇ¯¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¤ä¤êÊý¤Ç½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¥Ð¥Ã¥Á¥ê¹ç¤ï¤»¤¿¡£²¶¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡½¡½20ÂåÈ¾¤Ð¤Ç¡¢¥×¥í¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾²¬¡¡ÀÎ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤¬Áá¤¯¤Æ¡¢½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤âµåÃÄ¼çÆ³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¾¾²¬¤ÏÍè¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Í·¤ó¤Ç¤ª¤±¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤è¡£»°¸¶æû´ÆÆÄ¤Î»þ¤Ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤¸¤ãÍ·¤Ù¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀèÇÚ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎËèÆü¡£Í·¤Ó¤Ê¤¬¤éÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤â¤ó¤À¤è¡£·î¤Ë20²ó¤¯¤é¤¤¤Ï¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿¤«¤Ê(¾Ð)¡£
¡½¡½½ªÀï80Ç¯¤ÎÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ë2025Ç¯¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥×¥íÌîµå¤ò¸£°ú¤·¤¿"¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå"Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬ÀÂµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾²¬¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î"¾¼ÏÂ¤ÎÌîµå"¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¤Í¡£²¶¤Ï¾¼ÏÂ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤À¤±¤É¡¢¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê......¡×¤È»×¤¦¡£
¡½¡½¹â¹»Ìîµå¤Ç¤â¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¡¢DH¡Ê»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡ËÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾²¬¡¡Ìîµå¤Î·Á¤â¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£
¡½¡½"¾¼ÏÂ¤ÎÌîµå"¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
¾¾²¬¡¡¤ß¤ó¤Ê¡¢É¬»à¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤Ê¡£ÁÒÉß¾¦¶È¤Î1Ç¯ÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿À±ÌîÀç°ì¤µ¤ó¡ÊÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¡Ë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤è¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤Ç1ÂÊ¬¤¯¤é¤¤Á°¡ÊÂÇ¼Ô´ó¤ê¡Ë¤«¤éÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤ä¤ë¤ó¤À¤è¡£
¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤½¤Îº¯À×¤ò¾Ã¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë¡£¤¿¤Þ¤Ë¾Ã¤·Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î²ó¤ËÅê¤²¤ë²¶¤Ï¡ÖÀ±Ìî¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤ï¤«¤ë¤ï¤±¤è¡£
¡½¡½ÂÇ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿³È½¤âµ½¡Ê¤¢¤¶¤à¡Ë¤¯¥×¥í¤Îµ»¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾²¬¡¡À±Ìî¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤ÆÁê¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤Ï¡¢²¶¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÀÎ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï¸ÄÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Í¡£
¡½¡½ºÇ¶á¤Î¥×¥íÌîµå¤ÇÍðÆ®¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï³§Ìµ¤Ç¤¹¤¬¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÎ¾·³¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾²¬¡¡"¥Ð¥Ã¥¡¼»ö·ï"¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¶¤¬¥×¥íÌîµå¤ËÆþ¤Ã¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ê1968Ç¯9·î18Æü¡Ë¡£ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¡¼¤¬ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î²¦Äç¼£¤µ¤ó¤Ë´í¸±¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ÆÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¡£ÀÎ¤Ï¤è¤¯ÍðÆ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Í¡£µå¾ì¤Ë¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡Ö¤ä¤ì¡¢¤ä¤ì¡×¤È¸À¤¦¤·¡£
¡½¡½º£¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢Ãç´Ö°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£µå¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ê»¦È²¤È¤·¤¿¥à¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾¾²¬¡¡Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤Ë¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤³¤È¤â²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À±Ìî¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¡£À¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤âÅ¨¤ÏÅ¨¤À¤«¤é¡£
¡½¡½À±Ìî¤µ¤ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë»þ¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¾²¬¡¡À±Ìî¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤Á¤òâË¤ß¤Ä¤±¤Æ¡Ö¤Ö¤Ä¤±¤ë¤Ê¤è¡ª¡×¤È¸À¤¦¡£²¶¤âÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë»þ¤Ë¡Ö¤Ö¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤ä¤ë¤±¤É¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸ý¤òÍø¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¡½º£¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ï¤ªº×¤ê¥à¡¼¥ÉËþºÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤Ï°ã¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾²¬¡¡ÉáÃÊ¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤¬¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Ñ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÉ¬»à¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¸«½¬¤ï¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤¾¡×¤ÈÀèÇÚ¤Ë¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤è¡£¤¢¤Îº¢¡¢¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤äºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡£
¡½¡½¾¾²¬¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ï³Ø¤Ó¤ÎÂ¿¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾²¬¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤«¤é¥×¥í¤ÎÎ®µ·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¥×¥í¤È¤Ï²¿¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢38ºÐ¤Þ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ïº£²ó¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¤´°¦ÆÉ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¾²¬¹°¡Ê¤Þ¤Ä¤ª¤«¡¦¤Ò¤í¤à¡Ë
1947Ç¯¡¢²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÁÒÉß¾¦¤è¤ê»°É©½Å¹©¿åÅç¤ò·Ð¤Æ¡¢1968Ç¯¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¡£ÍâÇ¯¤è¤ê¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢1978Ç¯¤Ë¤Ï16¾¡¤òµó¤²¡£¥ä¥¯¥ë¥ÈµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÄÌ»»200¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È9¾¡¤ò»Ä¤·1985Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£¥ä¥¯¥ë¥ÈÆó·³¥³¡¼¥Á¡¢Ìîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¸å¡¢¸½ºß¤Ï²Ö´¬Åì¹â¹»¤Î½÷»Ò¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¸µ±ÊÃÎ¹¨