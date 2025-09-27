「これが本物の美しさ」聖地甲子園を訪れた勝利の女神の始球式に反響止まらず「時が止まっている」
ファーストピッチに登場した女優の鈴木京香さんは穏やかな笑顔を見せた（C）産経新聞社
女優の鈴木京香さんが9月26日に行われた阪神・中日戦（甲子園）の試合前のファーストピッチに登場した。
阪神に13年ドラフト2位で入団。将来を期待されながら、脳腫瘍を発症し、引退、28歳で亡くなった横田慎太郎さんを描いた11月28日公開予定の映画「栄光のバックホーム」。同映画に主演する松谷鷹也さん、鈴木京香さん、秋山純監督がファーストピッチに登場した。
同映画で母親役を務める鈴木さんは松谷さんにボールを手渡すなど、サポート。マウンドへ向かった松谷さんは豪快なフォームからしっかりストライクを投げ込み、満員のファンからも大きな拍手が送られた。
2019年の9月26日、鳴尾浜球場で行われた引退試合、奇跡のバックホームからちょうど6年。節目の日に行われたファーストピッチの勢いのままに阪神はこのゲームを6−2と快勝。4点リードの9回から登板した石井大智が三者凡退に抑え、球団新記録となる48イニング連続無失点記録を樹立するなど、今後のCSファイナルSに向けても弾みのつく勝利となった。
始球式に登場した鈴木さんに関してはSNS上でも「透明感、半端ない」「時が止まっている」「いつも凛とされてますね」「勝利の女神、ありがとう」「また、来てください」「映画、見たい」「マジ、女神」「これが本物の美しさ」と反響が広がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
