『プレデター』シリーズ最新作『プレデター：バッドランド』には、『エイリアン』シリーズに登場する企業ウェイランド・ユタニ社を参照している。エル・ファニングが演じるアンドロイドの少女がウェイランド・ユタニ社製のアンドロイドなのだ。

さらにダン・トラクテンバーグ監督は「この世界が『エイリアン』シリーズともつながっているという、ファンへの小さな贈り物なんです」とも。これまでも『エイリアンVSプレデター3』の可能性が持ち上がっていただけに、ファンの間では「『プレデター：バッドランド』に『エイリアン』のゼノモーフが登場するのではないか」「『エイリアンVSプレデター』が本作で実現するのではないか」との憶測が語られるようになっていた。

ところがトラクテンバーグ監督は、「この映画にゼノモーフは登場しない」と英に明らかにしている。『エイリアン』シリーズと世界観を一部共有しながらも、プレデターとエイリアンがあいまみえる展開はひとまずお預けになるようだ。

「でも、僕にとってはその方がワクワクします。ただアクションフィギュアを混ぜ合わせるために（『エイリアン』シリーズを）取り入れたわけではありませんから。ウェイランド・ユタニ社がこの映画に登場するのは、素晴らしくて自然な物語上の理由があるからなんです。」

『プレデター』からはアニメシリーズ「プレデター：最凶頂上決戦」も登場したばかりで、『エイリアン』は実写ドラマ「エイリアン：アース」を通じて世界観をより深めた。互いに進化を続けるプレデターとエイリアン、またいずれ直接対決してもおかしくない状況だ。

『プレデター：バッドランド』での直接対決はないにしても、きっと今後が楽しみになるサプライズが忍ばされているはず。2025年11月7日に公開予定だ。

