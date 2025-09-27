40歳韓国俳優が早く結婚したいワケ　9年交際も昨年破局、お相手は9歳下『イカゲーム』女優

俳優イ・ドンフィ（40）が、結婚を早くしたかったという率直な思いを打ち明けた。

【写真】「痩せすぎ」『イカゲーム』女優の大胆胸元

イ・ドンフィは9月25日、ミュージシャンZO ZAZZのYouTubeチャンネルに出演し、結婚に関する自身の考えを語った。

「結婚には積極的でなければいけないと感じている」と切り出し、「なぜなら、自分は漠然とだが結婚を早くしたかった」と明かした。さらに「今になって振り返ると、もうすでに遅いと思ってしまう。最近の流れとは違うけれど…時間があまり残されていないと感じる」と心境を吐露した。

これを聞いたZO ZAZZが「ドンフィは本当に親孝行だ」と声をかけると、イ・ドンフィは「もしも歳を取って子どもを持つことになれば、父や母が孫に会える時間もあまり残されていない。短いと感じるから、これは早めにやらなければと思う」と答えた。

（画像＝ユーチューブ）イ・ドンフィ

続いてZO ZAZZが「両親から“猫を飼っているから結婚しないんだろう”といったことは言われないのか」と尋ねると、イ・ドンフィは「よく言われる」と笑いながら返答。彼は“有名な猫好き”として知られている。

イ・ドンフィは『イカゲーム』でブレイクしたモデル／女優のチョン・ホヨン（31）と9年にわたって交際していたが、昨年11月に終止符を打った。当時、双方の所属事務所は「2人が別れたのは事実。良き同僚として残ることにした」と公式にコメントしていた。

（写真提供＝OSEN）チョン・ホヨン

（記事提供＝OSEN）